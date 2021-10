Cosa giocherete questo weekend? Siamo al 30 ottobre e ci troviamo nel pieno di Halloween, potrebbe essere il momento giusto per ripassare un po' di horror nel backlog, ma non mancano anche alcune novità di rilievo in questo ambito, oltre a una notevole quantità di giochi di grosso calibro usciti proprio in questa settimana.

Per restare in tema con la festività in questione, un'ottima scelta potrebbe essere Project Zero: Maiden of Black Water, la riedizione del gioco uscito in precedenza su Nintendo Wii U.

Project Zero: Maiden of Black Water, la protagonista in una scena del gioco

Abbiamo visto nella nostra recensione come l'operazione non sia stata delle più brillanti dal punto di vista tecnico, ma si tratta comunque di un horror molto interessante, derivante da una tradizione ormai consolidata per Koei Tecmo.

Altra scelta molto calzante è quella di Shadow Corridor, altro titolo che afferisce all'accezione nipponica dell'horror classico. Derivante dal progetto indie Kageroh, che ha avuto grande successo su PC, il gioco arriva ora su Nintendo Switch. Anche in questo caso, come visto nella recensione, non si tratta proprio di un gioco impeccabile ma per Halloween può essere perfetto, così come anche il particolare Spookware, che invece interpreta l'horror in maniera umoristica.

Passando ai pesi massimi, uno dei maggiori candidati a gioco del fine settimana è Marvel's Guardians of the Galaxy, nuovo action di Eidos Montreal e Square Enix che ha convinto un po' tutti.

Marvel's Guardians of the Galaxy, la squadra al completo in una scena del gioco

Gli strani mondi e le bizzarre avventure del gruppo di eroi sono stati riprodotti in maniera convincente sul fronte videoludico, come potete vedere anche nella nostra recensione.

Cambiando completamente genere e ambientazioni, Age of Empires IV è probabilmente il gioco a cui guardare in questo fine settimana per tutti coloro che hanno un PC compatibile, specialmente se hanno anche un abbonamento a Xbox Game Pass, visto che il titolo è già nel catalogo.

Age of Empires IV, un assedio in corso nello strategico Microsoft

Il celebre strategico ad ambientazione storica è tornato ed è davvero in ottima forma, come potete vedere nella sua recensione.

Con un altro notevole balzo in termini di genere e atmosfere, un altro candidato è Mario Party Superstars, l'ideale se si ha intenzione di passare il weekend in compagnia di amici, cosa altamente probabile. Il party game non ha perso il suo smalto, come dimostra anche la recensione pubblicata in questi giorni, dimostrando il meglio di sé nel contesto multiplayer.