Xbox Store: 18 giochi rimossi dal catalogo non possono essere riscaricati, soluzione in arrivo

È emerso un caso strano su Xbox Store, con varie segnalazioni di utenti che hanno rilevato la rimozione totale di alcuni giochi Xbox One, tanto da rendere impossibile anche il loro download a coloro che hanno regolarmente acquistato i titoli, contrariamente a quanto accade di solito, ma Microsoft è stata informata della questione e pare ci sia una soluzione in arrivo nelle prossime ore.

Si tratta, in base a quanto emerso finora, di circa 12 titoli di minore entità ma la questione che risulta particolarmente strana è l'impossibilità di accedervi per coloro che hanno acquistato in precedenza i titoli, cosa che dovrebbe essere garantita sempre nei mercati digitali. Tra questi, si segnala in particolare la presenza di The Station e di Pix the Cat, vediamo dunque l'elenco: