GameStop: promozioni e sconti nell'Halloween Hotel, ecco data e ora

Halloween è oramai arrivato e tutti gli amanti di "dolcetto o scherzetto" si preparano per andare di porta in porta. La notte è il regno di Halloween e per questo motivo dalla mezzanotte del 31 ottobre fino alle 6 del mattino del 1 novembre GameStop apre le porte a tutti nel suo gigantesco Halloween Hotel.

Di cosa si tratta? Difficile dirlo con precisione in questo momento, ma sappiamo che vi saranno tante promozioni e prezzi davvero imperdibili. GameStop ci dice: "All'interno di qualche zucca potremo forse trovare il videogioco dei nostri sogni che attendavamo su PlayStation 5? O magari qualche accessorio per le nostre amatissime console?"

Quello che dovremo fare è collegarci alla mezzanotte tra il 31 ottobre e il 1 novembre sulla pagina ufficiale della promozione, che trovate qui. Avrete tempo fino alle sei del mattino per fare i vostri ordini su tutta una serie di prodotti selezionati.

Badate bene: l'Halloween Hotel di GameStop sarà aperto unicamente online e solo per le ore indicate in questa notizia. Non potrete eseguire gli ordini direttamente in negozio e non potrete sfruttare gli sconti il giorno successivo.

L'Halloween Hotel di GameStop

Contenuto in collaborazione con GameStop.