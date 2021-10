Offerte Amazon: portatile da ufficio, Acer Switft 1 con SSD in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di comprare un portatile da ufficio, un Acer Swift 1. Lo sconto segnalato da Amazon è di 80€.

Offerta Amazon Acer Swift 1 SF114-33-P0HB PC Portatile, Notebook, Processore Intel Pentium N5030, Ram 4 GB, 128 GB SSD, Display 14" FH... € 449,0 € 369,0 Vedi

Offerta

Il prezzo pieno segnalato da Amazon per un Acer Swift 1 è di 449€. Acer mette in modo regolare in offerta questo portatile a questo prezzo, quindi riteniamo che sull'immediato non sia possibile trovarlo a un prezzo inferiore. Questo prezzo è disponibile già da un po' di giorni ed è quindi destinato a risalire a breve. Fa parte di una promozione di gruppo ufficiale legata a prodotti Acer, quindi è normale che l'offerta duri a lungo e sia stabile. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Passando ai dati tecnici, l'Acer Swift 1 ha una alluminio, con spessore di 14,95 mm. Il sistema operativo è Windows 1, con upgrade gratis a Windows 11. Lo schermo IPS da 14 pollici è full HD e supporta Acer Color Intelligence che ottimizza il colore e la luminosità senza sovrasaturazione. Sfrutta le connessioni veloci alle reti wireless con la più moderna tecnologia tramite Intel Wi-Fi 6 2x2 a doppia banda. La batteria promette fino a 16 ore di utilizzo, perfetto per le giornate di lavoro più lunghe. Dispone di un SSD da 128 GB, una RAM da 4 GB e un processore Intel Pentium N5030.

Acer Swift 1

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.