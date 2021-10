Apple ha messo in vendita un panno da 25 euro per pulire gli schermi

Oltre alle novità annunciate ieri, Apple a sorpresa ha messo in vendita sul suo sito ufficiale un panno per pulire gli schermi dei suoi device, al prezzo abbordabile di 25 euro, iva inclusa. Un vero affare!

Durante l'evento di ieri, la casa di Cupertino ha annunciato la nuova linea di MacBook Pro da 14 e 16 pollici con i chip M1 Pro e M1 Max, nonché AirPods 3 e un nuovo abbonamento Apple Music. Tra tutti questi annunci di peso, purtroppo durante la presentazione non ha trovato spazio il nuovo innovativo prodotto per la pulizia degli schermi di Apple.

Ecco la nuova trovata di Apple: un panno per le pulizie da 25 euro

Questo pregiato panno, stando alla descrizione del sito ufficiale, è realizzato con un materiale non abrasivo che "pulisce in modo sicuro ed efficace tutti i tipi di display Apple, ed è perfetto anche per il vetro con nano-texture".

Purtroppo la pagina dedicata al prodotto non specifica i materiali con cui è stato realizzato, né le sue dimensioni. Però è presente un dettagliatissimo elenco di tutti i dispositivi supportati, sia mai che lo utilizziate con uno "schermo non compatibile", che include numerosi modelli di MacBook Pro, iPad, iPhone, Apple Watch e Pro Display XDR.

Il panno per la pulizia Apple, come già accennato, è disponibile per l'acquisto al prezzo di 25 euro. Se siete interessati, vi consigliamo di approfittarne prima che vadano a ruba. L'alternativa è ripiegare sui numerosi anonimi panni per pulire schermi su cui abbiamo dovuto fare affidamento fino a oggi.