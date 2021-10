AirPods 3 annunciati da Apple, data di uscita e prezzo: avranno l'audio spaziale

Durante l'evento Apple "Unleashed" sono state presentate ufficialmente le tanto attese AirPods 3, la nuova generazione degli auricolari Bluetooth della casa di Cupertino.

La terza incarnazione degli AirPods saranno compatibili l'audio spaziale, una tecnologia che prova a riprodurre lo stesso effetto degli impianti audio 5.1 e 7.1 su due soli altoparlanti, ovvero quelli delle cuffie, offrendo una qualità di ascolto superiore.

AirPods 3 inoltre presentato un nuovo design più contenuto rispetto alla precedente generazione e un force sensor migliorato per offrire maggiore controllo da parte dell'utilizzatore. Inoltre sono resistenti a sudore e acqua, ottimo per chi adora fare jogging. L'Adaptive EQ invece permette di ottenere impostazioni audio personalizzate automaticamente ogni volta che si cambia canzone. Grazie all'"One Touch" invece basta un solo tocco per collegare AirPods 3 a qualsiasi dispositivo compatibile.



AirPods 3



AirPods 3 inoltre presentato una batteria migliore dei precedenti modelli, in grado di garantire 6 ore di ascolto e 30 totali se consideriamo al custodia degli auricolari.

AirPods 3 saranno disponibili dalla prossima settimana al prezzo di 179 dollari, con i preordini aperti già da ora.