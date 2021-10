Windows 11 gira anche su Pentium 4, che risulta supportato

A quanto pare il buon vecchio Intel Pentium 4 risulta compatibile con Windows 11, pur mancando di TPS 2.0 che richiede di aggirare la mancanza di TPM 2.0, uno dei metodi lo ha spiegato la stessa Microsoft, e secure boot.

Possiamo dare per scontato che Microsoft si sia dimenticata di depennare processori troppo vecchi, come appunto il Pentium 4, dalla lista dei modelli non compatibili, ed è probabile che sistemi la cosa nel prossimo futuro. Ma per ora, come scoperto dallo youtuber Carlos S. M. Computers, l'applicazione PC Health Check rileva il Pentium 4 come compatibile e, cosa più rilevante, Windows 11 sembra funzionare senza problemi sul vecchio processore, a riprova della duttilità del nuovo sistema operativo.

Prima di imbracciare i forconi, però, è bene ricordare che Windows 11 è pensato proprio per girare bene su sistemi di vario genere, da quelli meno più potenti fino ai computer da gioco di fascia estrema, e che le limitazioni hanno a che fare con la sicurezza. Microsoft ha infatti deciso di puntare molto su questo aspetto, sempre più importante in un mondo che è da tempo coinvolto in una nuova guerra di tipo informatico.