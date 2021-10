New World: giocatori diventano invincibili grazie a un exploit

I giocatori di New World hanno scoperto un exploit davvero semplice da utilizzare che permette ai personaggi di diventare invincibili. Seppur con dei limiti, questo barbatrucco, ha il potenziale di rovinare gli equilibri dei match PvP dell'MMORPG e infatti Amazon Games sta già indagando sulla questione.

Nel video qui sotto, lo youtuber Klona mostra come attivare questo semplice exploit. Basta passare alla modalità finestra e spostare la stessa sul desktop. Durante questa operazione il personaggio resta completamente immobile, con gli attacchi degli avversari che all'apparenza non riesco a danneggiarlo e ucciderlo. All'"apparenza", poiché una volta che l'utilizzatore di questo barbatrucco smetterà di muovere la finestra dell'applicazione il personaggio subirà in un colpo solo tutti i danni ricevuti mentre era invincibile, un po' come se fosse vittima di una delle tecniche mortali di Ken il Guerriero.

Dato questo lato negativo in molti potrebbero pensare che il sopracitato exploit sia fondamentalmente inutile, se non per fare uno scherzo agli avversari, ma in realtà ha il potenziale per rovinare i match PvP. Grazie a questo trucco infatti dei giocatori sleali possono presidiare un punto di controllo virtualmente all'infinito, rovinando così attività come le Guerre.

Amazon Games fortunatamente ha confermato sui forum ufficiali di New World che il team sta già indagando sull'exploit, quindi in tempi relativi brevi potrebbe essere rimosso dal gioco.

Nel frattempo in questi giorni gli sviluppatori dovrebbero finalmente introdurre nel gioco i tanto attesi trasferimenti tra server.