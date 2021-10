New World: trasferimento tra server rimandato, ecco le date

Il lancio di New World è stato incredibile e questo ha messo sotto pressione la capacità dei server di tutto il mondo. Amazon Games ne ha creati di nuovi, aggiungendo che avrebbe reso disponibile una funzione di trasferimento tra server per permettere ai giocatori di riunirsi con gli amici. Ora, il team ha annunciato che la funzione è stata rimandata. Le nuove date di riferimento sono il 18 - 22 ottobre.

In questo momento, infatti, non è disponibile una data precisissima per l'arrivo di questa funzione. Il trasferimento tra server è stato rimandato, ma solo alla prossima settimana, quindi siamo certi che i giocatori potranno pazientare ancora un po'. L'annuncio è stato fatto tramite il forum di New World.

Il team di sviluppo ha affermato di essere al lavoro sulla funzione di trasferimento tra server per New World e vuole assicurarsi che il tutto sia fluido e senza intoppi. Questo rimando è frutto della volontà degli sviluppatori di assicurarsi che qualsiasi guerra interna al gioco che è in corso durante il weekend giunga al termine: sarebbe poco piacevole bloccare il gioco proprio nel momento di massima affluenza e massima attività.

Una scena di combattimento di New World

Non c'è una data precisissima per questa l'introduzione della funzione di trasferimento tra server, ma la manutenzione settimanale di New Word avviene il martedì, quindi è possibile che sia introdotta in quel momento. Non ci resta che attendere.

