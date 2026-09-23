Superpoteri e mattoncini a un prezzo ridicolo: LEGO Gli Incredibili per PC e Mac in fortissimo sconto su Instant Gaming

Vivere le gesta della super famiglia più amata del cinema d'animazione costa ormai meno di una colazione. Trovate LEGO Gli Incredibili per PC e Mac a un prezzo netto di appena 1,39€ nel catalogo di Instant Gaming. Aggiungendo la normale IVA al 22%, la cifra finale che andrete a pagare al checkout sarà di soli 1,70€. A conti fatti, a fronte di un listino ufficiale di 40€, vi mettete in tasca un corposo risparmio di ben 38,30€. Questo si traduce in un ribasso reale, calcolato a imposte incluse, del 95,7%, un valore quasi in linea con il 97% esentasse promosso dallo store. Per aggiungere questa scanzonata avventura alla vostra libreria Steam, vi basta riscattare la chiave digitale tramite il link o il box dedicato.

Tutti i poteri della famiglia Parr nel colorato mondo aperto di LEGO Gli Incredibili su Steam

L'adattamento sviluppato da TT Games vi permette di rivivere le scene più iconiche di entrambi i film d'animazione targati Pixar, rigorosamente rilette con la classica e dissacrante ironia dei famosi mattoncini. Il fulcro dell'esperienza ruota attorno al lavoro di squadra: per superare gli enigmi ambientali e sconfiggere i criminali dovrete combinare intelligentemente la super forza di Mr. Incredibile, l'elasticità di Elastigirl, i campi di forza di Violetta e la velocità sfrenata di Flash.

Tra una missione e l'altra potrete esplorare liberamente i quartieri di Municiberg e New Urbem, un ampio mondo aperto in cui sventare crimini in corso e sbloccare decine di personaggi segreti dell'universo Pixar. Questa versione per PC e Mac, attivabile comodamente tramite codice Steam, eccelle grazie alla consolidata modalità cooperativa locale a schermo condiviso, perfetta per condividere l'azione con un amico, e garantisce il supporto nativo per tutti i principali controller.