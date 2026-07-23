Harry Potter: Campioni di Quidditch è quasi regalato su Instant Gaming per PC

Rincorrere il Boccino d'Oro e dominare i cieli dei campionati di magia non è mai stato così economico per gli appassionati dell'universo di Harry Potter. Harry Potter: Campioni di Quidditch subisce infatti un crollo di prezzo devastante su Instant Gaming, allontanandosi drasticamente dal listino originale italiano di 30,00€. Il titolo viene proposto alla cifra irrisoria di soli 0,99€ al netto delle imposte. Una volta giunti alla cassa e applicata la consueta aliquota IVA del 22%, il costo finale e definitivo da saldare si assesta su appena 1,21€ IVA inclusa. Parliamo dell'incredibile taglio del 96% sulla spesa totale tassata. Potete salire sulla vostra scopa e riscattare la chiave digitale cliccando sul box informativo posizionato in alto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto .

Dominare il campo di gioco in ogni ruolo

Sviluppato da Unbroken Studios e pubblicato sotto l'etichetta Portkey Games di Warner Bros. Games, Harry Potter: Campioni di Quidditch riporta al centro della scena lo sport aereo per eccellenza con un'esperienza di gioco d'azione dinamica e competitiva. L'opera permette di vestire i panni di tutte le posizioni classiche della squadra, consentendo di alternare il controllo dei Cacciatori incaricati di segnare con la Pluffa, dei Battitori pronti a deviare i pericolosi Bolidi per disturbare gli avversari, del Portiere a difesa degli anelli e dell'immancabile Cercatore dedicato alla caccia del Boccino d'Oro. I giocatori possono creare il proprio atleta personalizzato grazie a un ricco editor estetico oppure scendere in campo controllando i personaggi più iconici della saga, come Harry Potter, i fratelli Weasley o Cho Chang.

La struttura dell'avventura spazia da una corposa modalità carriera in solitaria fino a concitate sfide multiplayer cooperative e competitive online. La progressione guidata parte dagli allenamenti amatoriali nel cortile della Tana dei Weasley, per poi passare al celebre torneo intercasa di Hogwarts fino ad arrivare ai palcoscenici internazionali della Coppa del Mondo di Quidditch, ambientati in stadi maestosi e visivamente suggestivi. Raccogliendo punti esperienza durante i match è possibile sbloccare nuove scope, potenziamenti per le statistiche di volo e abilità tattiche da combinare in base al proprio stile di gioco.

Anche se non si tratta di un titolo sportivo eccezionale (come evidenziato nella nostra recensione), portarsi a casa un titolo d'azione multiplayer così recente e curato al prezzo di un caffè rappresenta un'occasione davvero fantastica per tutti gli aspiranti campioni del Mondo Magico.