Xbox avrebbe pagato più dell'intero costo di sviluppo di S.T.A.L.K.E.R. 2 per l'esclusiva temporale

In base alla traduzione offerta dall'intervista, sembra che Grygorovych abbia detto chiaramente che il team ha "ottenuto più dei costi complessivi di S.T.A.L.K.E.R. 2" dall'accordo con Microsoft, rendendo di fatto il gioco già in positivo dal day one.

La questione viene svelata da Sergiy Grygorovych, fondatore di GSC Game World , il quale ha spiegato come sia venuto fuori l'accordo di esclusiva del gioco che è uscito circa un anno prima su Xbox e PC, lanciato direttamente su Game Pass, attraverso una proposta che si è rivelata estremamente positiva per il team.

In una recente intervista con lo YouTuber OLDBoi, è emerso un retroscena interessante su S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl , ovvero che Xbox abbia praticamente pagato più dell'intero costo di sviluppo del gioco per ottenere l' esclusiva temporale su Game Pass.

Il gioco era in positivo già al lancio

Sembra che Xbox, all'epoca capitanata da Phil Spencer, fosse particolarmente presa dalla volontà di inserire il gioco di GSC Game World fra i titoli più importanti del Game Pass, e che l'accordo sia stato definito e firmato in breve tempo, giungendo in "praticamente una settimana" con una proposta davvero molto positiva per gli sviluppatori.

Il finanziamento di Microsoft, di fatto, ha consentito a GSC Game World di coprire già tutti i costi di sviluppo, facendo in modo che dal primo giorno di lancio il gioco fosse già in positivo.

Considerando la situazione in cui si trovavano team e progetto, rimasti totalmente coinvolti nell'invasione russa dell'Ucraina, tanto che diversi membri hanno preso parte attiva nella guerra e alcuni sono anche morti negli scontri, il supporto di Microsoft è risultato fondamentale per portare a termine il gioco.

Dal punto di vista degli sviluppatori, l'accordo con Xbox è stato determinante e salvifico, mentre resta da capire l'effettivo riflesso positivo per Xbox e Game Pass.

Difficile valutare precisamente quali effettivi positivi abbia avuto quella che si è rivelata poi un'esclusiva di circa un anno di S.T.A.L.K.E.R. 2 su Xbox e Game Pass, considerando anche che, in quel periodo, il titolo ha praticamente proseguito il suo sviluppo, con numerosi aggiornamenti e ottimizzazioni arrivati in un lungo arco di tempo fino al lancio su PS5.

Nel frattempo, il percorso di S.T.A.L.K.E.R. 2 prosegue ancora e riceverà prossimamente la grossa espansione Cost of Hope, mentre ulteriori informazioni sullo sviluppo del gioco sono state illustrate nel video documentario sulla drammatica storia del progetto e del team.