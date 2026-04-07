S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl riceverà nuovi contenuti gratis prima dell'espansione Cost of Hope

Abbiamo visto che S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl riceverà la sua prima espansione questa estate, ma nelle ore scorse è arrivata la conferma che, prima di questa, verrà pubblicato anche un aggiornamento gratuito con nuovi contenuti per tutti.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope è la prima grande espansione di Heart of Chornobyl, presentata in maniera ufficiale il mese scorso con un primo trailer e caratterizzata da una nuova parte della storia con l'aggiunta di numerose novità ed elementi di gameplay.
Prima di questa arriveranno però anche altri contenuti, che verranno distribuiti gratuitamente attraverso un aggiornamento che ha anche un titolo particolare e dovrebbe dunque avere una certa importanza.
Un laboratorio segreto sarà presto esplorabile
La questione è stata riferita in maniera ufficiale da GSC Game World, il team di sviluppo della serie, che con un post su X ha presentato il nuovo aggiornamento intitolato Sealed Truth, che dovrebbe arrivare nel corso di questo mese, aprile 2026.
Questo nuovo aggiornamento introdurrà alcuni nuovi elementi della storia e una nuova area esplorabile: "Sarete in grado di aprire la porta che conduce al laboratorio X-18", si legge infatti nel messaggio di GSC Game World, "E chissà che cosa si cela là dentro nell'oscurità..."
Il team ci invita dunque a "rimanere sintonizzati" per ulteriori novità e la comunicazione di una data di lancio precisa per questo aggiornamento, che a questo punto dovrebbe arrivare a breve, essendo previsto per questo mese.
In precedenza, avevamo visto l'arrivo di nuove quest, personaggi e ambientazioni con un update lo scorso dicembre, dopo la sostanziosa patch 1.7 che ha migliorato sensibilmente la situazione tecnica di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.