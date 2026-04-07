Persona 1 e 2 potrebbero tornare in nuove versioni moderne, secondo indizi sul 30° anniversario

Quando si parla di Atlus e Persona, le teorie e le voci di corridoio sono elementi fondanti dell'intero mito della serie, dunque anche in questo caso non possiamo esimerci dal far presente come vi siano sufficienti indizi per poter pensare che Persona 1 e Persona 2 possano stare per tornare sul mercato con nuove versioni moderne.
Tutta la questione parte dal merchandise che che Atlus sta lanciando in occasione del 30° anniversario di Persona, con vari prodotti che risultano visibili anche su Amazon e tra i quali emergono alcuni elementi che saltano all'occhio degli appassionati.
In particolare, possiamo vedere T-shirt, cuscini e accessori vari a tema Persona 1 Origins e Persona 2 Duality, riguardanti i primi due capitoli e con varie illustrazioni tratte da quelle originali a caratterizzarli.
Titoli inediti
A risultare strani, però, sono proprio i nomi utilizzati per i giochi in questione: i sottotitoli che compaiono ora non si erano mai visti in precedenza, e fanno pensare alla possibilità che si tratti dei titoli di nuove edizioni.
In effetti, Atlus ha l'abitudine di applicare dei nuovi sottotitoli alle nuove versioni dei vari capitoli della serie, come abbiamo visto anche di recente con Persona 3 Reload, Persona 4 Revival o Persona 5 Royal, in precedenza.
In quest'ottica, viene da pensare che Persona 1 Origins e Persona 2 Duality possano essere delle riedizioni modificate dei primi due capitoli della serie, forse rimasterizzazioni o addirittura remake veri e propri.
In effetti, i primi due capitoli risultano ancora molto interessanti sul fronte della narrazione e della meccanica di gioco, ma necessiterebbero forse di vari aggiustamenti sul fronte della qualità della vita per poter essere goduti al meglio dal pubblico moderno, e delle rielaborazioni potrebbero essere il modo ideale per rilanciarli sul mercato.
Ovviamente si tratta solo di supposizioni al momento, ma considerando che il 30° anniversario di Persona incombe, non ci sentiamo di escludere la possibilità che possano esserci dei ritorni del genere in programma, oltre ovviamente al possibile annuncio di Persona 6 e di una data di uscita per Persona 4 Revival.