Persona 1 e 2 potrebbero tornare in nuove versioni moderne, secondo indizi sul 30° anniversario

Quando si parla di Atlus e Persona, le teorie e le voci di corridoio sono elementi fondanti dell'intero mito della serie, dunque anche in questo caso non possiamo esimerci dal far presente come vi siano sufficienti indizi per poter pensare che Persona 1 e Persona 2 possano stare per tornare sul mercato con nuove versioni moderne.

Tutta la questione parte dal merchandise che che Atlus sta lanciando in occasione del 30° anniversario di Persona, con vari prodotti che risultano visibili anche su Amazon e tra i quali emergono alcuni elementi che saltano all'occhio degli appassionati.

In particolare, possiamo vedere T-shirt, cuscini e accessori vari a tema Persona 1 Origins e Persona 2 Duality, riguardanti i primi due capitoli e con varie illustrazioni tratte da quelle originali a caratterizzarli.