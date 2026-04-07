Triple-i Initiative torna questa settimana, con Castlevania: Belmont's Curse e tanti altri giochi

Ricordiamo che Triple-i Initiative tornerà questa settimana: il nuovo evento si terrà il 9 aprile alle ore 18:00 italiane e conterrà numerose presentazioni di tanti giochi (più o meno) indie, tra i quali spicca anche Castlevania: Belmont's Curse.

L'idea alla base di Triple-i Initiative è proporre un evento tutto dedicato ai giochi indipendenti, sebbene l'accezione sia piuttosto allargata a comprendere anche produzioni varie, che lasci più spazio possibile a giochi e sviluppatori.

Si tratta dunque di un evento che contiene una grande quantità di trailer di presentazione, annunci e informazioni, che sarà interessante seguire questo giovedì 9 aprile, trasmesso direttamente dal canale YouTube ufficiale dell'iniziativa.