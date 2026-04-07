Triple-i Initiative torna questa settimana, con Castlevania: Belmont's Curse e tanti altri giochi

Ricordiamo che Triple-i Initiative tornerà questa settimana: il nuovo evento si terrà il 9 aprile alle ore 18:00 italiane e conterrà numerose presentazioni di tanti giochi (più o meno) indie, tra i quali spicca anche Castlevania: Belmont's Curse.
L'idea alla base di Triple-i Initiative è proporre un evento tutto dedicato ai giochi indipendenti, sebbene l'accezione sia piuttosto allargata a comprendere anche produzioni varie, che lasci più spazio possibile a giochi e sviluppatori.
Si tratta dunque di un evento che contiene una grande quantità di trailer di presentazione, annunci e informazioni, che sarà interessante seguire questo giovedì 9 aprile, trasmesso direttamente dal canale YouTube ufficiale dell'iniziativa.
Tanti annunci concentrati in 45 minuti
L'edizione 2026 di Triple-i Initiative durerà 45 minuti e promette di presentare "tutti giochi e nessun riempitivo", con una grande quantità di informazioni e tanti produttori a supporto, come possiamo vedere dalla locandina dell'evento visibile qui sotto.
Tra questi, peraltro, possiamo vedere anche i loghi di vari publisher di grosso calibro, come 2K e Konami, cosa che dimostra come l'iniziativa sia comunque aperta a una notevole varietà di produzioni.
Tra i giochi già annunciati come presenti all'evento c'è infatti Castlevania: Belmont's Curse, il nuovo capitolo della serie pubblicato da Konami e sviluppato da Evil Empire e Motion Twin.
Ecco alcuni dei giochi annunciati come presenti al Triple-i Initiative:
- Castlevania: Belmont's Curse
- Far Far West
- Windrose
- Solarpunk
- Dead as Disco
- Over The Hill
- Risk of Rain 2
Oltre a questi ce ne saranno anche molti altri, tra i quali anche il nuovo gioco dagli autori di 1000xRESIST e tanto altro ancora.