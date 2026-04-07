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Triple-i Initiative torna questa settimana, con Castlevania: Belmont's Curse e tanti altri giochi

Siamo ormai molto vicini alla nuova edizione di Triple-i Initiative, che si terrà il 9 aprile: questa settimana assisteremo dunque a 45 minuti di annunci e trailer su tanti giochi.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   07/04/2026
Un'immagine di Castlevania: Belmont's Curse
Castlevania: Belmont's Curse
Castlevania: Belmont's Curse
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Ricordiamo che Triple-i Initiative tornerà questa settimana: il nuovo evento si terrà il 9 aprile alle ore 18:00 italiane e conterrà numerose presentazioni di tanti giochi (più o meno) indie, tra i quali spicca anche Castlevania: Belmont's Curse.

L'idea alla base di Triple-i Initiative è proporre un evento tutto dedicato ai giochi indipendenti, sebbene l'accezione sia piuttosto allargata a comprendere anche produzioni varie, che lasci più spazio possibile a giochi e sviluppatori.

Si tratta dunque di un evento che contiene una grande quantità di trailer di presentazione, annunci e informazioni, che sarà interessante seguire questo giovedì 9 aprile, trasmesso direttamente dal canale YouTube ufficiale dell'iniziativa.

Tanti annunci concentrati in 45 minuti

L'edizione 2026 di Triple-i Initiative durerà 45 minuti e promette di presentare "tutti giochi e nessun riempitivo", con una grande quantità di informazioni e tanti produttori a supporto, come possiamo vedere dalla locandina dell'evento visibile qui sotto.

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Tra questi, peraltro, possiamo vedere anche i loghi di vari publisher di grosso calibro, come 2K e Konami, cosa che dimostra come l'iniziativa sia comunque aperta a una notevole varietà di produzioni.

Castlevania: Belmont's Curse è vicino ai capitoli classici, non sarà un roguelike Castlevania: Belmont's Curse è vicino ai capitoli classici, non sarà un roguelike

Tra i giochi già annunciati come presenti all'evento c'è infatti Castlevania: Belmont's Curse, il nuovo capitolo della serie pubblicato da Konami e sviluppato da Evil Empire e Motion Twin.

Ecco alcuni dei giochi annunciati come presenti al Triple-i Initiative:

  • Castlevania: Belmont's Curse
  • Far Far West
  • Windrose
  • Solarpunk
  • Dead as Disco
  • Over The Hill
  • Risk of Rain 2

Oltre a questi ce ne saranno anche molti altri, tra i quali anche il nuovo gioco dagli autori di 1000xRESIST e tanto altro ancora.

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