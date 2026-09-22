Fable 2 arriva su PC grazie ai fan: il port non ufficiale gira anche a 60 fps

Il progetto è disponibile su GitHub e, secondo la descrizione pubblicata dagli autori, è nato inizialmente come test delle possibilità offerte dall'intelligenza artificiale locale e dagli strumenti open source . Lo sviluppatore spiega di aver utilizzato Qwen3.8 27B per la prima fase della ricompilazione, riuscendo a ottenere una versione funzionante del gioco in circa un'ora. Il resto del lavoro ha richiesto un lungo processo di verifica e correzione manuale delle funzioni necessarie per completare l'avventura.

IA e intelligenza umana

"Prima di tutto, questo progetto è stato realizzato per testare le capacità dell'IA locale e open source. Il progetto è stato realizzato utilizzando Qwen3.8 27B. Dopo circa un'ora il gioco era in esecuzione. Successivamente, dopo una grande quantità di tentativi ed errori da parte mia, sono riuscito a mappare un numero sufficiente di funzioni per poter completare il gioco."

Tra le novità più interessanti c'è il supporto ai 60 fps, che può essere attivato tramite un'apposita opzione. In alternativa è possibile mantenere il limite originale a 30 fps o utilizzare un framerate senza limite. Il progetto include inoltre impostazioni relative alla mappatura del gamepad, alla sensibilità del mouse e ad alcuni elementi di gioco.

"Questa versione introduce il nuovo sistema di configurazione, quindi le impostazioni non sono più codificate direttamente nel programma. Ci sono due file di configurazione nei quali è possibile modificare opzioni specifiche. Ho incluso anche diverse patch, alcune delle quali sono copie dirette di quelle realizzate da Guy, mentre altre hanno richiesto ulteriore lavoro."

Il risultato offre quindi agli utenti PC un modo per recuperare uno dei capitoli più apprezzati della serie Fable, originariamente pubblicato esclusivamente su Xbox 360. Nemmeno a dirlo, si tratta di una conversione non ufficiale, non supportata da Microsoft.

Il progetto arriva inoltre a pochi mesi dal ritorno ufficiale della serie con il nuovo Fable, previsto per il 23 febbraio 2027 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X e S.