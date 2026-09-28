Il multiplayer online di Resistance 2 per PS3 sta per tornare: un modder lo sta riportando in vita

Un primo test in versione Alpha è stato mostrato in un nuovo video realizzato dall'appassionato di sparatutto Bitter Roman e documenta i progressi compiuti nel recupero dell'online. L'obiettivo è riportare in funzione sia le componenti PvP sia la campagna co-op, che rappresentano una fetta importante dell'esperienza originale.

Modder in azione

Resistance 2 aveva ricevuto valutazioni contrastanti al momento dell'uscita, ma il suo lato multiplayer aveva attirato particolare attenzione per l'ambizione che mostrava. Il gioco permetteva infatti di affrontare partite online fino a 60 giocatori, un numero particolarmente elevato e, all'epoca, il più alto mai raggiunto da un titolo PlayStation.

I server ufficiali di Resistance 2 sono stati chiusi nel 2014, rendendo di fatto inutilizzabili le modalità online originali. Il progetto di VGFury punta ora a riportarle in funzione, anche se al momento non è stata comunicata una data per il completamento o per una versione pubblica definitiva.

Resistance 2 non è però l'unico gioco PlayStation 3 sul quale il modder sta lavorando. VGFury è impegnato anche nel recupero del multiplayer di Killzone 3, i cui server sono stati chiusi nel 2018, e di MAG, lo sparatutto online di Zipper Interactive diventato inutilizzabile dopo la chiusura dei server nel 2014.

I lavori di ripristino delle modalità perdute in ambito retrogaming sono ormai moltissimi. Un altro progetto amatoriale, per esempio, sta lavorando al multiplayer di Sega Rally 2 su Dreamcast, rendendo nuovamente accessibile il gioco online dopo oltre due decenni dalla chiusura del servizio.

Questi interventi permettono di recuperare modalità che, con la disattivazione dei server ufficiali, sono diventate semplicemente inaccessibili.