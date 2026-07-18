Battlefield 6 presenta la roadmap della Stagione 4 e un crossover con Top Gun

Battlefield 6 svela la roadmap della Stagione 4: nuove mappe, battaglie navali, modalità inedite e un crossover ufficiale con Top Gun che introdurrà jet, eventi a tempo limitato e il ritorno dell'Isola di Wake.

EA e i Battlefield Studios hanno svelato la ricca roadmap dei contenuti in arrivo dal 21 luglio con l'inizio della Stagione 4 di Battlefield 6, che includerà anche un crossover ufficiale con la serie cinematografica Top Gun. La stagione si aprirà con la fase "Fronte Pacifico", prevista per la prossima settimana, che introdurrà la nuova mappa Barriera Corallina Tsuru e segnerà il ritorno delle battaglie navali grazie alle imbarcazioni 7.7M NSQ RHIB e RCB-90. Arriverà anche un nuovo sistema di onde dinamiche pensato per rendere gli scontri in mare più coinvolgenti. La fase includerà inoltre aggiornamenti e nuove ricompense per la modalità classificata REDSEC, insieme alle armi EF88 (fucile d'assalto), Brod 3 (carabina) e VSSM (fucile di precisione), accompagnate da nuovi accessori.

Eventi a tempo limitato a tema Top Gun e altre novità La seconda fase della Stagione 4 sarà interamente dedicata al crossover con Top Gun, in arrivo il 18 agosto. La NATO, sotto pressione per difendere le proprie risorse nel Pacifico, arruolerà piloti d'élite per una serie di operazioni aeree contro la Pax Armata. Il crossover includerà un evento a tempo limitato con due modalità tematiche: Guanto d'armi: Caccia libera, che metterà i giocatori ai comandi dei nuovi caccia biposto in combattimenti aerei ad alta intensità, e Attacco portaerei, una versione rielaborata dell'iconica modalità in cui squadre terrestri, navali e aeree collaborano per distruggere la portaerei avversaria. La fase introdurrà anche la nuova unità squadra CJTF Helix, ispirata agli iconici personaggi di Top Gun, insieme a sfide evento, elementi estetici dedicati e una nuova valuta stagionale. Debutteranno inoltre i jet F/A-81F Super Spectre, pensato per dominare i combattimenti aerei con un copilota al fianco, e F-74A Seacat, dotato di ali a geometria variabile. Sarà disponibile anche il nuovo fucile da cecchino Interdictor, l'arma a più lunga gittata del gioco, progettata per eliminare gli aviatori direttamente dai loro abitacoli. Questo aggiornamento segnerà inoltre il ritorno di una delle mappe più iconiche della serie: l'Isola di Wake, reinterpretata per adattarsi alla scala e ai sistemi di gioco di Battlefield 6. I giocatori potranno pattugliare la costa, demolire ponti con il C-4, sfruttare la portaerei al largo e combattere in uno scenario tropicale tanto pittoresco quanto letale.