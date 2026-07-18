Battlefield 6 presenta la roadmap della Stagione 4 e un crossover con Top Gun

EA e i Battlefield Studios hanno svelato la ricca roadmap dei contenuti in arrivo dal 21 luglio con l'inizio della Stagione 4 di Battlefield 6, che includerà anche un crossover ufficiale con la serie cinematografica Top Gun.
La stagione si aprirà con la fase "Fronte Pacifico", prevista per la prossima settimana, che introdurrà la nuova mappa Barriera Corallina Tsuru e segnerà il ritorno delle battaglie navali grazie alle imbarcazioni 7.7M NSQ RHIB e RCB-90. Arriverà anche un nuovo sistema di onde dinamiche pensato per rendere gli scontri in mare più coinvolgenti. La fase includerà inoltre aggiornamenti e nuove ricompense per la modalità classificata REDSEC, insieme alle armi EF88 (fucile d'assalto), Brod 3 (carabina) e VSSM (fucile di precisione), accompagnate da nuovi accessori.
Eventi a tempo limitato a tema Top Gun e altre novità
La seconda fase della Stagione 4 sarà interamente dedicata al crossover con Top Gun, in arrivo il 18 agosto. La NATO, sotto pressione per difendere le proprie risorse nel Pacifico, arruolerà piloti d'élite per una serie di operazioni aeree contro la Pax Armata. Il crossover includerà un evento a tempo limitato con due modalità tematiche: Guanto d'armi: Caccia libera, che metterà i giocatori ai comandi dei nuovi caccia biposto in combattimenti aerei ad alta intensità, e Attacco portaerei, una versione rielaborata dell'iconica modalità in cui squadre terrestri, navali e aeree collaborano per distruggere la portaerei avversaria.
La fase introdurrà anche la nuova unità squadra CJTF Helix, ispirata agli iconici personaggi di Top Gun, insieme a sfide evento, elementi estetici dedicati e una nuova valuta stagionale. Debutteranno inoltre i jet F/A-81F Super Spectre, pensato per dominare i combattimenti aerei con un copilota al fianco, e F-74A Seacat, dotato di ali a geometria variabile. Sarà disponibile anche il nuovo fucile da cecchino Interdictor, l'arma a più lunga gittata del gioco, progettata per eliminare gli aviatori direttamente dai loro abitacoli.
Questo aggiornamento segnerà inoltre il ritorno di una delle mappe più iconiche della serie: l'Isola di Wake, reinterpretata per adattarsi alla scala e ai sistemi di gioco di Battlefield 6. I giocatori potranno pattugliare la costa, demolire ponti con il C-4, sfruttare la portaerei al largo e combattere in uno scenario tropicale tanto pittoresco quanto letale.
Marea Furiosa chiuderà la stagione il 15 settembre
La terza fase della stagione 4 è in programma il 15 settembre con "Marea Furiosa", un aggiornamento ricco di contenuti che accompagnerà Battlefield 6 verso il suo primo anniversario. La mappa Barriera Corallina Tsuru verrà ulteriormente ampliata con l'introduzione delle portaerei giocabili, trasformando l'area in un colossale campo di battaglia pensato per la guerra su vasta scala. In questo contesto farà ritorno anche la modalità Attacco portaerei, reinventata per sfruttare appieno la nuova estensione della mappa.
Durante la fase arriveranno due funzionalità molto attese dalla community: la modalità spettatore, con quattro slot dedicati e telecamere in prima persona, terza persona e libere, e le sale d'attesa personalizzate, pensate per organizzare squadre, gestire regole amministrative e preparare le partite sia nelle modalità multigiocatore sia in REDSEC. Entrambe le funzionalità saranno utilizzate nei prossimi tornei competitivi della community REDSEC.