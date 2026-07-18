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Tomodachi Life batte Rhythm Paradise Groove e mantiene la classifica dell'eShop di Nintendo Switch

Tomodachi Life rimane in testa alla classifica settimanale dell'eShop di Nintendo Switch nonostante la concorrenza di Rhythm Paradise Groove.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   18/07/2026
Uno scatto da Tomodachi Life: Una Vita da Sogno

Le ultime settimane sono particolarmente movimentate per la classifica dei giochi più venduti sull'eShop di Nintendo Switch, con un serrato testa a testa tra due esclusive uscite negli ultimi mesi: da una parte il life sim Tomodachi Life: Una Vita da Sogno, dall'altra la raccolta musicale Rhythm Paradise Groove.

Chi scende e chi sale

Tomodachi Life: Una Vita da Sogno riconquista la vetta dopo essere stato superato la settimana scorsa, mentre Rhythm Paradise Groove continua a registrare ottimi numeri, mantenendo saldamente il secondo posto.

Sul gradino più basso del podio troviamo l'immortale Minecraft, che non accenna a perdere terreno. Moonlight Peaks, il cozy game a base di vampiri e fattorie, dopo l'ottimo esordio al terzo posto della scorsa settimana, scende ora in settima posizione nella classifica generale, pur mantenendo la leadership nella top dedicata ai titoli disponibili esclusivamente in formato digitale.

Classifica generale dell'eShop di Nintendo Switch

  1. Tomodachi Life: Living the Dream
  2. Rhythm Heaven Groove
  3. Minecraft
  4. Super Smash Bros. Ultimate
  5. Super Mario Party Jamboree
  6. Mario Kart 8 Deluxe
  7. Moonlight Peaks
  8. Nintendo Switch Sports
  9. Pokémon Legends: Z-A
  10. Pokémon FireRed
  11. Animal Crossing: New Horizons
  12. Super Mario Bros. Wonder
  13. EA Sports FC 26 The World's Game Edition
  14. Super Mario Odyssey
  15. Pokémon Legends: Arceus
  16. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  17. MLB The Show 26
  18. Super Mario 3D World + Bowser's Fury
  19. Deltarune
  20. Zelda: Tears of the Kingdom
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Classifica dei giochi disponibili solo in digitale

  1. Moonlight Peaks
  2. Pokémon FireRed
  3. Deltarune
  4. Pokémon LeafGreen
  5. Stardew Valley
  6. Wobbly Life
  7. Super Mario Galaxy 2
  8. Cozy Grove
  9. Super Mario Galaxy
  10. Tiny Bookshop
  11. Disney Dreamlight Valley
  12. Poppy Playtime: Chapter 5
  13. Final Fantasy IX
  14. Castle Crashers Remastered
  15. Go-Go Town
  16. Sins of Kaleido
  17. Backyard Baseball '97
  18. The Mermaid Mask
  19. Final Fantasy VIII Remastered
  20. Culdcept Begins
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