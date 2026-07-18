Tomodachi Life batte Rhythm Paradise Groove e mantiene la classifica dell'eShop di Nintendo Switch

Le ultime settimane sono particolarmente movimentate per la classifica dei giochi più venduti sull'eShop di Nintendo Switch, con un serrato testa a testa tra due esclusive uscite negli ultimi mesi: da una parte il life sim Tomodachi Life: Una Vita da Sogno, dall'altra la raccolta musicale Rhythm Paradise Groove.
Chi scende e chi sale
Tomodachi Life: Una Vita da Sogno riconquista la vetta dopo essere stato superato la settimana scorsa, mentre Rhythm Paradise Groove continua a registrare ottimi numeri, mantenendo saldamente il secondo posto.
Sul gradino più basso del podio troviamo l'immortale Minecraft, che non accenna a perdere terreno. Moonlight Peaks, il cozy game a base di vampiri e fattorie, dopo l'ottimo esordio al terzo posto della scorsa settimana, scende ora in settima posizione nella classifica generale, pur mantenendo la leadership nella top dedicata ai titoli disponibili esclusivamente in formato digitale.
Classifica generale dell'eShop di Nintendo Switch
- Tomodachi Life: Living the Dream
- Rhythm Heaven Groove
- Minecraft
- Super Smash Bros. Ultimate
- Super Mario Party Jamboree
- Mario Kart 8 Deluxe
- Moonlight Peaks
- Nintendo Switch Sports
- Pokémon Legends: Z-A
- Pokémon FireRed
- Animal Crossing: New Horizons
- Super Mario Bros. Wonder
- EA Sports FC 26 The World's Game Edition
- Super Mario Odyssey
- Pokémon Legends: Arceus
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- MLB The Show 26
- Super Mario 3D World + Bowser's Fury
- Deltarune
- Zelda: Tears of the Kingdom
Classifica dei giochi disponibili solo in digitale
- Moonlight Peaks
- Pokémon FireRed
- Deltarune
- Pokémon LeafGreen
- Stardew Valley
- Wobbly Life
- Super Mario Galaxy 2
- Cozy Grove
- Super Mario Galaxy
- Tiny Bookshop
- Disney Dreamlight Valley
- Poppy Playtime: Chapter 5
- Final Fantasy IX
- Castle Crashers Remastered
- Go-Go Town
- Sins of Kaleido
- Backyard Baseball '97
- The Mermaid Mask
- Final Fantasy VIII Remastered
- Culdcept Begins