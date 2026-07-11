Tomodachi Life: Vita da Sogno torna sulla vetta della classifica dell'eShop di Nintendo Switch

Come ogni sabato, è arrivata la nuova classifica dei giochi più venduti su Nintendo Switch tramite eShop. Questa settimana c'è un cambio al vertice: Tomodachi Life: Vita da Sogno riconquista la prima posizione.
Scende invece al secondo posto Rhythm Paradise Groove, il titolo musicale che fin dal lancio si è imposto come una delle uscite più popolari delle ultime settimane. La terza posizione è occupata da Moonlight Peaks, cozy game in cui si gestisce una fattoria... ma nei panni di un vampiro.
Nessuna sorpresa nel resto della classifica
Il resto della classifica non offre altri colpi di scena, anzi, troviamo i soliti nomi noti nelle posizioni più alte, come gli immortali Minecraft (quarto), Mario Kart 8 Deluxe (quinto) e Super Mario Party Jamboree (sesto).
Di seguito la top 20 dell'eShop di questa settimana:
- Tomodachi Life: Vita da Sogno
- Rhythm Paradise Groove
- Moonlight Peaks
- Minecraft
- Super Smash Bros. Ultimate
- Super Mario Party Jamboree
- Mario Kart 8 Deluxe
- Nintendo Switch Sports
- Zelda: Breath of the Wild
- Leggende Pokémon: Z-A
- Deltarune
- Pokémon Rosso Fuoco
- Animal Crossing: New Horizons
- MLB The Show 26
- Leggende Pokémon: Arceus
- EA Sports FC 26 - The World's Game Edition
- GTA: The Trilogy
- Super Mario Bros. Wonder
- It Takes Two
- Super Mario Odyssey
Qui sotto invece la classifica relativa ai giochi venduti solo in formato digitale:
- Moonlight Peaks
- Deltarune
- Pokémon FireRed
- Pokémon LeafGreen
- Cozy Grove: Camp Spirit
- Stardew Valley
- Hades 2
- Wobbly Life
- Star Wars: Battlefront Classic Collection
- Grounded
- Super Mario Galaxy 2
- Super Mario Galaxy
- Disney Dreamlight Valley
- Poppy Playtime: Chapter 5
- Dave the Diver
- Nine Sols
- Terraria
- Dispatch
- Final Fantasy IX
- Tiny Bookshop