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Tomodachi Life: Vita da Sogno torna sulla vetta della classifica dell'eShop di Nintendo Switch

Tomodachi Life: Vita da Sogno torna in cima alla classifica eShop di Nintendo Switch, mentre Moonlight Peaks domina anche tra i giochi solo digitali in una settimana senza grandi sorprese nelle posizioni di vertice.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   11/07/2026
Personaggi di Tomodachi Life

Come ogni sabato, è arrivata la nuova classifica dei giochi più venduti su Nintendo Switch tramite eShop. Questa settimana c'è un cambio al vertice: Tomodachi Life: Vita da Sogno riconquista la prima posizione.

Scende invece al secondo posto Rhythm Paradise Groove, il titolo musicale che fin dal lancio si è imposto come una delle uscite più popolari delle ultime settimane. La terza posizione è occupata da Moonlight Peaks, cozy game in cui si gestisce una fattoria... ma nei panni di un vampiro.

Nessuna sorpresa nel resto della classifica

Il resto della classifica non offre altri colpi di scena, anzi, troviamo i soliti nomi noti nelle posizioni più alte, come gli immortali Minecraft (quarto), Mario Kart 8 Deluxe (quinto) e Super Mario Party Jamboree (sesto).

Di seguito la top 20 dell'eShop di questa settimana:

  1. Tomodachi Life: Vita da Sogno
  2. Rhythm Paradise Groove
  3. Moonlight Peaks
  4. Minecraft
  5. Super Smash Bros. Ultimate
  6. Super Mario Party Jamboree
  7. Mario Kart 8 Deluxe
  8. Nintendo Switch Sports
  9. Zelda: Breath of the Wild
  10. Leggende Pokémon: Z-A
  11. Deltarune
  12. Pokémon Rosso Fuoco
  13. Animal Crossing: New Horizons
  14. MLB The Show 26
  15. Leggende Pokémon: Arceus
  16. EA Sports FC 26 - The World's Game Edition
  17. GTA: The Trilogy
  18. Super Mario Bros. Wonder
  19. It Takes Two
  20. Super Mario Odyssey
La versione Nintendo Switch 2 di Hell is Us è stata rinviata di alcune settimane La versione Nintendo Switch 2 di Hell is Us è stata rinviata di alcune settimane

Qui sotto invece la classifica relativa ai giochi venduti solo in formato digitale:

  1. Moonlight Peaks
  2. Deltarune
  3. Pokémon FireRed
  4. Pokémon LeafGreen
  5. Cozy Grove: Camp Spirit
  6. Stardew Valley
  7. Hades 2
  8. Wobbly Life
  9. Star Wars: Battlefront Classic Collection
  10. Grounded
  11. Super Mario Galaxy 2
  12. Super Mario Galaxy
  13. Disney Dreamlight Valley
  14. Poppy Playtime: Chapter 5
  15. Dave the Diver
  16. Nine Sols
  17. Terraria
  18. Dispatch
  19. Final Fantasy IX
  20. Tiny Bookshop
#Classifica #Nintendo eShop
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