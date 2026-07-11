I voti di EDGE promuovono Star Fox e Gothic 1 Remake, bocciato The Adventures of Elliot: The Millennium Tales

Con l'uscita del nuovo numero, arrivano i voti assegnati dalla storica rivista inglese EDGE. L'edizione 426 include poche recensioni, complice il ritmo più rilassato delle uscite estive, ma propone comunque valutazioni di rilievo.
Tra i giochi più apprezzati del mese spicca Star Fox per Nintendo Switch 2: il remake è stato giudicato solido e meritevole di un 8. Stessa valutazione per l'avventura grafica The Mermaid Mask, per il GDR culinario‑strategico Beastro e per l'investigativo The Incident at the Galley House. Buona anche la prova di Gothic 1 Remake, che ottiene un 7, lo stesso voto assegnato al rhythm game Rhythm Paradise Groove.
Una bocciatura che fa discutere
Sul fronte delle bocciature, il caso più sorprendente è The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, che riceve un 5, un giudizio molto più severo rispetto alla media della stampa internazionale, generalmente vicina all'8, stando a Metacritic. 33 Immortals, action roguelike cooperativo, ottiene anch'esso un 5. Chiude il gruppo Deer & Boy, fermo a 4.
Riepilogando, di seguito tutti i voti assegnati dalle recensioni del numero 426 di EDGE:
- Star Fox - 8
- Gothic 1 Remake - 7
- 33 Immortals - 5
- The Adventures of Elliot: The Millennium Tales - 5
- Rhythm Heaven Groove - 7
- The Mermaid Mask - 8
- Beastro - 8
- Deer & Boy - 4
- The Incident at Galley House - 8