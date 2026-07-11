I voti di EDGE promuovono Star Fox e Gothic 1 Remake, bocciato The Adventures of Elliot: The Millennium Tales

Con l'uscita del nuovo numero, arrivano i voti assegnati dalla storica rivista inglese EDGE. L'edizione 426 include poche recensioni, complice il ritmo più rilassato delle uscite estive, ma propone comunque valutazioni di rilievo.

Tra i giochi più apprezzati del mese spicca Star Fox per Nintendo Switch 2: il remake è stato giudicato solido e meritevole di un 8. Stessa valutazione per l'avventura grafica The Mermaid Mask, per il GDR culinario‑strategico Beastro e per l'investigativo The Incident at the Galley House. Buona anche la prova di Gothic 1 Remake, che ottiene un 7, lo stesso voto assegnato al rhythm game Rhythm Paradise Groove.