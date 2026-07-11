0

I voti di EDGE promuovono Star Fox e Gothic 1 Remake, bocciato The Adventures of Elliot: The Millennium Tales

Il nuovo numero di EDGE premia Star Fox e altri titoli con valutazioni solide, mentre sorprende la bocciatura di The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, giudicato molto più severamente rispetto alla stampa internazionale.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   11/07/2026
Star Fox e compagni

Con l'uscita del nuovo numero, arrivano i voti assegnati dalla storica rivista inglese EDGE. L'edizione 426 include poche recensioni, complice il ritmo più rilassato delle uscite estive, ma propone comunque valutazioni di rilievo.

Tra i giochi più apprezzati del mese spicca Star Fox per Nintendo Switch 2: il remake è stato giudicato solido e meritevole di un 8. Stessa valutazione per l'avventura grafica The Mermaid Mask, per il GDR culinario‑strategico Beastro e per l'investigativo The Incident at the Galley House. Buona anche la prova di Gothic 1 Remake, che ottiene un 7, lo stesso voto assegnato al rhythm game Rhythm Paradise Groove.

Una bocciatura che fa discutere

Sul fronte delle bocciature, il caso più sorprendente è The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, che riceve un 5, un giudizio molto più severo rispetto alla media della stampa internazionale, generalmente vicina all'8, stando a Metacritic. 33 Immortals, action roguelike cooperativo, ottiene anch'esso un 5. Chiude il gruppo Deer & Boy, fermo a 4.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, la recensione del Zelda-like HD-2D di Team Asano che avrebbe potuto essere molto di più The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, la recensione del Zelda-like HD-2D di Team Asano che avrebbe potuto essere molto di più

Riepilogando, di seguito tutti i voti assegnati dalle recensioni del numero 426 di EDGE:

  • Star Fox - 8
  • Gothic 1 Remake - 7
  • 33 Immortals - 5
  • The Adventures of Elliot: The Millennium Tales - 5
  • Rhythm Heaven Groove - 7
  • The Mermaid Mask - 8
  • Beastro - 8
  • Deer & Boy - 4
  • The Incident at Galley House - 8
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
I voti di EDGE promuovono Star Fox e Gothic 1 Remake, bocciato The Adventures of Elliot: The Millennium Tales