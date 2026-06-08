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Spyro: A Realm Beyond ci darà il controllo di uno Spyro "molto più bravo nel volo"

Toys for Bob ha brevemente parlato di cosa possiamo aspettarci dal nuovo capitolo di Spyro: A Realm Beyond, spiegando che avremo il controllo di uno Spyro "molto più bravo nel volo".

NOTIZIA di Marie Armondi   —   08/06/2026
Spyro
Spyro: A Realm Beyond
Spyro: A Realm Beyond
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Spyro: A Realm Beyond, da tempo chiacchierato, è finalmente stato annunciato e ci permetterà di tornare a vestire i panni del draghetto viola. Il nostro giovane avventuriero è leggermente cambiato però.

Ha infatti nuove capacità e un design leggermente rinnovato, come racconta il capo dello studio Paul Yan.

Le novità di Spyro: A Realm Beyond

"Visivamente, abbiamo apportato alcune sottili modifiche per suggerire quanto sia cresciuto dall'ultima volta che lo abbiamo visto - in particolare, abbiamo ampliato la sua apertura alare in modo che possa essere molto più abile in volo", ha spiegato Yan.

"Ma questo è assolutamente lo stesso Spyro che conoscete e amate, ed è per questo che siamo così entusiasti di riavere Tom Kenny a doppiarlo! L'interpretazione di Tom trasmette quel grintoso coraggio giovanile che è un aspetto così importante della personalità di Spyro."

"In Spyro: A Realm Beyond, Spyro sperimenterà la libertà del vero volo da drago", ha continuato Yan. "È piccolo, ma potente, quindi abbiamo dovuto fare molti esperimenti diversi per esplorare come potesse essere sia agile sia molto fisico mentre si fa strada attivamente nell'aria."

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"Per ora, posso dirvi che la nostra più grande ambizione in Spyro: A Realm Beyond è dare al giocatore la libertà e la fantasia del volo da drago - essere in grado di solcare i cieli da un momento all'altro e prendere decisioni interessanti e attive per muoversi fluidamente negli spazi mentre vai alla carica a terra o ti libri nell'aria", ha detto. "Questa è un'aggiunta davvero significativa al gioco: abbiamo costruito un intero mondo intorno a questa promessa."

Per saperne di più, potete leggere il nostro approfondimento: Spyro ritorna con A Realm Beyond dopo quasi vent'anni di assenza.

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