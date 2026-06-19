Sony punta sull'IA per migliorare i giochi e l'esperienza su PlayStation

Tuttavia, è interessante anche notare alcune variazioni applicate al documento rispetto a quello dell'anno precedente, che menzionano in maniera specifica il ricorso all' intelligenza artificiale per migliorare i giochi e l'esperienza PlayStation in futuro.

L'elemento che ha più catturato l'attenzione dei videogiocatori è ovviamente, come abbiamo visto, l'ufficializzazione del nuovo atteggiamento di Sony nei confronti del PC, riferendo che su tale piattaforma arriveranno di norma solo i giochi live service di PlayStation, con i titoli che verranno valutati caso per caso .

Sony ha rimosso il PC ma ha inserito l'IA all'interno del suo documento strategico annuale sulle prospettive del proprio business, questo è un elemento che emerge in maniera piuttosto chiara dal report pubblicato nelle ore scorse dalla compagnia, come segnalato dal giornalista Stephen Totilo su Game File.

Alcune piccole ma significative variazioni

In particolare, spicca l'inserimento della frase seguente: "Sony sta utilizzando l'IA per dare libero sfogo alla creatività degli studi di sviluppo e per migliorare l'esperienza PlayStation", che rappresenta una delle poche aggiunte completamente nuove al documento di riepilogo rispetto a quello dell'anno precedente.

A quanto pare, anche Sony ha intenzione di puntare sull'IA, integrandola probabilmente nel processo di sviluppo dei giochi first party di PlayStation Studios in modo da "incrementare la creatività", almeno secondo il piano aziendale.

È una questione che sta entrando ormai in pianta stabile nell'industria, e come abbiamo visto anche Unreal Engine 6 integra al suo interno dei modelli di IA per velocizzare il lavoro degli sviluppatori, ma è la prima volta che la menzione specifica compare nel report ufficiale.

Un'altra variazione interessante contenuta nel documento è peraltro una piccola ma significativa modifica a una frase già presente: la parte in cui si sostiene che Sony "punta a raggiungere una crescita sostenibile e profittevole" è stata sostituita con "crescita sostenibile" e basta, cosa che sembra indicare il fatto che la compagnia si aspetta margini di profitto bassi quest'anno, a causa della crisi del mercato.