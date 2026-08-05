Kingdom Hearts sarebbe in arrivo su Fortnite e Rocket League

Secondo una serie di file individuati dal dataminer SamLeakss nell'ultimo aggiornamento di Rocket League, Epic Games, Disney e Square Enix starebbero preparando una collaborazione dedicata alla serie di Tetsuya Nomura. Un tempismo interessante, considerando che dal 14 al 16 agosto si terrà il Disney D23 , evento in cui è già confermata la presenza di Kingdom Hearts: una vetrina perfetta per annunciare un crossover di questa portata.

I dettagli dei due crossover

Stando ai file scovati dal leaker, Rocket League dovrebbe accogliere una "macchina Gummiship", ispirata alla celebre navicella usata da Sora e compagni per viaggiare tra i mondi Disney. Il design richiamerebbe i soldati Heartless. In aggiunta dovrebbe arrivare anche un set di contenuti cosmetici: decalcomanie, ruote, avatar, banner e altri elementi di personalizzazione dedicati alla serie.

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Per quanto riguarda Fortnite, i dettagli trapelati sono più vaghi. Si parla di solo un possibile debutto del crossover all'inizio della Stagione 4, attesa per il 19-20 agosto. Se la collaborazione venisse confermata, è lecito aspettarsi le skin di Sora e altri personaggi iconici come Rikku, Paperino e Pippo, oltre a emote e oggetti a tema, come ad esempio un piccone ispirato al Keyblade.

Naturalmente, si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con cautela. Tuttavia, come spesso accade nel mondo dei dataminer, queste fughe d'informazioni finiscono non di rado per rivelarsi accurate.