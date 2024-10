Un trailer ci ricorda che Call of Duty: Black Ops 6 sarà disponibile al lancio su Xbox Game Pass

Call of Duty: Black Ops 6 sarà disponibile al lancio su Xbox Game Pass, come ci ricorda il nuovo trailer pubblicato da Microsoft, forse tardivo e non tartassante come era lecito immaginarsi per un evento di tale portata.

Considerando infatti che la serie di Call of Duty rappresenta probabilmente l'obiettivo principale della dispendiosa acquisizione di Activision Blizzard da parte della casa di Redmond, ci saremmo aspettati quasi uno spot al giorno per provare a spingere il servizio in abbonamento.

Pensiamo in particolare ai tantissimi utenti americani che giocano praticamente soltanto a Call of Duty, anno dopo anno, e che a fronte di una situazione simile avrebbero potuto decidere di acquistare una Xbox, a maggior ragione vista la presenza della funzionalità crossplay per evitare di frammentare le community.