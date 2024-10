Crow Country ha una data di uscita su Nintendo Switch e PS4: il survival horror anni 90 si espande

Un gioco dall'atmosfera molto particolare

Nel caso non l'abbiate giocato in precedenza, Crow Country può dunque rappresentare una scelta ideale da giocare per celebrare la ricorrenza di fine ottobre/inizio novembre.

Come mostra il trailer riportato qui sopra, il gioco è un survival horror molto incentrato sull'esplorazione.

L'atmosfera risulta fondamentale in questo caso, facendoci calare all'interno di uno strano ambiente, rimarcato dalla scelta grafica "low poly" che incrementa il senso di inquietudine generale.

La storia mette in scena la strana avventura di Mara Forest, una ragazza che si ritrova ad esplorare un parco giochi abbandonato in piena notte, alla ricerca del proprietario Edward Crow, misteriosamente scomparso in circostanze non precisate.