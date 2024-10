OpenAI arriva in Italia: accordo con CDP Venture Capital per investire nelle startup italiane dell'IA

OpenAI e CDP Venture Capital hanno unito le forze per accelerare lo sviluppo dell'Intelligenza Artificiale in Italia. Le due realtà hanno firmato un memorandum d'intesa con l'obiettivo di promuovere l'ecosistema dell'IA nel paese, sostenendo la crescita di startup innovative e l'adozione di tecnologie avanzate da parte delle aziende italiane.

OpenAI non ha bisogno di grandi presentazioni: è l'azienda che ha creato ChatGPT. Per chi lo sapesse, invece, CDP Venture Capital è una società di gestione del risparmio controllata per il 70% dal Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (CDP) - quindi dallo Stato italiano - interamente dedicata al venture capital: in parole povere, investe in startup e piccole e medie imprese innovative italiane con alto potenziale di crescita, offrendo loro non solo capitali, ma anche supporto strategico e manageriale.

L'accordo è stato annunciato a seguito dell'incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l'amministratore delegato di OpenAI Sam Altman e si inserisce nel quadro degli obiettivi del Governo di creare campioni nazionali dell'Intelligenza Artificiale per stimolare la produttività, l'innovazione e la crescita economica del paese.

Il banner presente sul sito di CDP Venture Capital, società di gestione del risparmio controllata per il 70% dal Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (CDP)

Il protocollo d'intesa prevede diverse iniziative concrete. OpenAI avrà la possibilità di investire, direttamente o indirettamente, nelle startup italiane che sviluppano prodotti o servizi basati sull'IA attraverso un fondo dedicato di CDP Venture Capital. Inoltre, OpenAI garantirà alle startup l'accesso alle sue tecnologie avanzate, ai crediti API e ai contatti con i venture capitalist statunitensi tramite il suo fondo dedicato.

L'accordo prevede anche una collaborazione con un consorzio di università italiane per lo sviluppo di iniziative educative volte a diffondere la conoscenza dell'IA e a rafforzare le competenze in questo ambito. Infine, CDP Venture Capital e OpenAI lavoreranno insieme per integrare le tecnologie di Intelligenza Artificiale nelle aziende italiane e promuovere progressi tecnologici in settori chiave.

Il piano industriale 2024-2028 di CDP Venture Capital prevede investimenti complessivi per un miliardo di euro nelle applicazioni di IA. Questa iniziativa con OpenAI rappresenta un tassello importante di questa strategia, volta a posizionare l'Italia come un hub di innovazione nel campo dell'Intelligenza Artificiale. Staremo a vedere con quali risultati.

