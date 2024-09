Microsoft punta su Call of Duty: Black Ops 6 per aumentare gli abbonati al Game Pass

Senza troppo stupore, Microsoft starebbe puntando moltissimo su Call of Duty: Black Ops 6 per aumentare gli abbonati al Game Pass . A riportarlo è stato il giornalista Tom Warren di The Verge, cui alcune fonti interne hanno confidato la speranza della casa di Redmond sugli effetti benefici del nuovo Call of Duty per il suo servizio in abbonamento.

Giocare d'azzardo

Ma c'è anche dell'altro. Secondo Warren, l'azienda ha discusso a lungo sul mettere o meno Call of Duty: Black Ops 6 su Game Pass. Alla fine Microsoft ha deciso di "giocare d'azzardo" per spingere verso l'alto il numero di abbonati durante un periodo festivo che si preannuncia intenso per i nuovi giochi di Xbox, con il prossimo anno che appare quantomai promettente in tal senso.

Call of Duty: Black Ops 6 sarà il primo titolo della serie a essere lanciato da subito anche in un servizio in abbonamento. Molti hanno collegato questo fatto agli aumenti di prezzo delle fasce di abbonamento del Game Pass, che sarebbero state ritoccate verso l'alto in previsione della crescita di interesse verso il servizio generato dal nuovo Call of Duty. A febbraio 2024, Microsoft ha reso noto che Xbox Game Pass aveva un totale di 34 milioni di abbonati paganti, divisi tra le sue tre fasce di prezzo.

Non stupisce che Microsoft speri che Call of Duty: Black Ops 6 produca effetti eccezionali sul Game Pass, considerando che stiamo parlando di una delle serie videoludiche più forti sul mercato da anni. Rimane da vedere in quanti sceglieranno effettivamente di abbonarsi, invece di acquistare il gioco singolarmente, e quanti rimarranno abbonati dopo qualche mese.