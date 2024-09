I vecchi utenti Xbox Game Pass stanno perdendo l'accesso ai giochi con l'attivazione della fascia Standard

Durante l'estate Microsoft ha annunciato dei cambiamenti profondi al suo servizio in abbonamento Xbox Game Pass, con l'aggiunta di una fascia più costosa, la Ultimate, da 17,99 euro al mese, unica a garantire l'accesso ai giochi first e second party sin dal giorno del lancio, compreso l'imminente Call of Duty: Black Ops 6, quantomeno su console (su PC è rimasto tutto invariato).

Le nuove fasce di prezzo sono state attivate in questi giorni e gli utenti che dal loro vecchio abbonamento hanno fatto il salto verso la fascia Standard, ma non verso la Ultimate, hanno avuto una brutta sorpresa: non possono più accedere ad alcuni titoli che avevano potuto giocare fino a quel momento. La nuova politica sui lanci non si applica infatti solo ai giochi in arrivo, ma anche a quelli già disponibili.