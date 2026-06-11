Google risolve finalmente un bug importante dopo l’aggiornamento di marzo

In ogni caso, sembra che Google abbia finalmente individuato una soluzione al problema . Se siete tra i pochi sfortunati ad aver riscontrato questa problematica, ecco cosa c'è da sapere.

Dopo l'aggiornamento di marzo, alcuni possessori di Pixel si sono trovati a fare i conti con veri e propri casi di bootloop . Nello specifico, lo smartphone restava bloccato in un ciclo continuo di riavvii : compariva il logo, il dispositivo si spegneva o si riavviava da solo e il processo ricominciava senza mai arrivare alla schermata principale. Di fatto, il telefono diventava inutilizzabile, con un impatto importante sull'esperienza di utilizzo per una parte degli utenti (per fortuna non numerosissimi).

Google spiega come risolvere il problema del bootloop

Se alcuni utenti hanno riscontrato un consumo anomalo della batteria, riuscendo comunque a utilizzare lo smartphone senza particolari difficoltà, altri si sono trovati costretti a ripristinare le impostazioni di fabbrica (quando riuscivano ad accedere a quell'opzione), con la conseguente perdita di tutti i dati presenti sul dispositivo. Insomma, non proprio una soluzione ideale.

Uno smartphone Pixel

A tal proposito, ecco un aggiornamento condiviso da un dipendente di Google: "Grazie per la pazienza che ci avete dimostrato mentre indagavamo su un problema di avvio o di bootloop verificatosi in seguito agli aggiornamenti software di marzo, aprile o maggio, che causava il blocco dei dispositivi sulla schermata con il logo G o sulla schermata di avvio iniziale, nonché il blocco dell'accesso e il riavvio immediato dopo l'inserimento del PIN. Abbiamo ora messo a disposizione indicazioni aggiornate e le procedure da seguire specificamente per i dispositivi che presentano questi problemi. Poiché la soluzione migliore dipende dallo stato specifico del tuo dispositivo, ti invitiamo a contattare direttamente l'Assistenza clienti Pixel a questo link, in modo che un operatore possa aiutarti nel processo di risoluzione".

"Quando ci contatti, ti preghiamo di specificare il problema che stai riscontrando (ad esempio "problema di riavvio continuo dopo un recente aggiornamento software") in modo che il nostro team possa indirizzarti rapidamente alle indicazioni corrette."

La soluzione, quindi, varia a seconda del modello interessato. Proprio per questo motivo, purtroppo, non è possibile fornire una guida unica e valida per tutti i dispositivi, ma dobbiamo limitarci a riportare le indicazioni ufficiali condivise da Google.