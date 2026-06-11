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Drecom aggiorna il sito per i 45 anni di Wizardry con un artwork ufficiale e un sondaggio sulla serie

Il sito dedicato ai 45 anni di Wizardry si aggiorna con un'opera inedita dell'illustratore Jun Suemi che unisce le diverse ere del franchise.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   11/06/2026
I personaggi di Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord
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Per celebrare il quarantacinquesimo anniversario della serie Wizardry, Drecom ha presentato l'illustrazione ufficiale che accompagnerà i festeggiamenti, realizzata dall'illustratore Jun Suemi. Per chi non la conoscesse, la serie Wizardry è tra le più importanti della storia dei videogiochi per quanto riguarda la canonizzazione del genere dei giochi di ruolo, sia occidentali che orientali.

La pubblicazione dell'artwork segue l'apertura del sito speciale dedicato all'anniversario e il recente video messaggio del co-creatore della serie, Robert Woodhead.

L'immagine

L'immagine, che da oggi è la colonna portante della veste grafica principale del sito celebrativo, è stata concepita per rappresentare visivamente l'evoluzione della saga. L'illustrazione propone infatti un intreccio tra le varie generazioni di personaggi, includendo anche i protagonisti delle opere più recenti, come il gioco di ruolo tridimensionale Wizardry Variants Daphne e la light novel spin-off Blade & Bastard.

L'artwork di Jun Suemi
L'artwork di Jun Suemi

Secondo quanto scritto dall'azienda, l'opera "unisce una storia di 45 anni con un percorso che si espande verso il futuro".

Atari ha acquisito parte della storica serie Wizardry Atari ha acquisito parte della storica serie Wizardry

Parallelamente alla pubblicazione dell'immagine, Drecom ha avviato sul sito ufficiale un sondaggio speciale rivolto alla community. L'iniziativa invita i giocatori a condividere i loro ricordi legati alla serie, raccogliendo pensieri, episodi nostalgici legati all'esplorazione dei dungeon classici e messaggi di supporto per i progetti futuri del franchise. Le testimonianze raccolte verranno integrate nel progetto dell'anniversario.

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