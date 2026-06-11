Drecom aggiorna il sito per i 45 anni di Wizardry con un artwork ufficiale e un sondaggio sulla serie

Per celebrare il quarantacinquesimo anniversario della serie Wizardry, Drecom ha presentato l'illustrazione ufficiale che accompagnerà i festeggiamenti, realizzata dall'illustratore Jun Suemi. Per chi non la conoscesse, la serie Wizardry è tra le più importanti della storia dei videogiochi per quanto riguarda la canonizzazione del genere dei giochi di ruolo, sia occidentali che orientali.

La pubblicazione dell'artwork segue l'apertura del sito speciale dedicato all'anniversario e il recente video messaggio del co-creatore della serie, Robert Woodhead.