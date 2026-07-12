La prima immagine ufficiale di Avengers: Doomsday rivela i personaggi e non solo

Kevin Feige è salito sul palco del Bilibili World di Shanghai per presentare la prima immagine ufficiale di Avengers: Doomsday, un artwork spettacolare che rivela i personaggi presenti nel film insieme a tanti dettagli inediti.

In primo luogo l'artwork consente di dare un'occhiata per la prima volta al design del Doom di Robert Downey Jr. e alla sua maschera di ferro, estremamente fedele a quella indossata dal villain nei fumetti e dunque non sottoposta a una rivisitazione come accaduto in altri casi.

In secondo luogo vengono confermate le figure principali della pellicola: a sinistra Steve Rogers (con la barba, sì, e impugna Mjolnir) e in seconda battuta Thor, a destra Reed Richards con gli altri componenti dei Fantastici Quattro, dunque Susan, Ben e Johnny. Subito sotto il volto di DOOM, nascosto nell'ombra, c'è Loki.

Dopodiché ci sono le seconde linee con Ant-Man e i Thunderbolts (incluso Sentry in versione Bob) sulla sinistra, mentre a destra troviamo Captain America, Falcon, Shangh-Chi, Shuri e M'Baku.

Sotto infine c'è la formazione degli X-Men, composta da Ciclope, Mystica (Rebecca Romjin), Nightcrawler (Alan Cumming), Gambit (Channing Tatum), Bestia (Kelsey Grammer), Magneto (Ian McKellen) e Xavier (Patrick Stewart).