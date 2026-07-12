Il mouse da gaming Logitech G305 è in offerta su Amazon: prezzo dimezzato e (quasi) minimo storico

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione che fa calare nettamente il prezzo del mouse da gaming Logitech G305: l'offerta prevede uno sconto attivo del 50% per un costo totale e finale d'acquisto di 29,99€ (poco più di 1€ rispetto al minimo storico). Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dal banner qui sotto: Il Logitech G305 è un mouse da gaming wireless progettato per offrire prestazioni elevate, precisione e affidabilità in un formato compatto e leggero. Al centro della sua dotazione troviamo il sensore HERO, capace di garantire un tracciamento estremamente accurato con una velocità superiore a 400 IPS e una sensibilità regolabile fino a 12.000 DPI.
Ulteriori dettagli sul mouse
La connessione LIGHTSPEED Wireless elimina i ritardi tipici delle soluzioni senza fili, offrendo una frequenza di aggiornamento di 1 kHz per una risposta rapida e stabile, ideale anche nelle sessioni competitive.
Uno dei punti di forza del G305 è l'autonomia: con una singola batteria AA è possibile raggiungere fino a 250 ore di utilizzo continuo. Inoltre, un pratico indicatore LED segnala quando la carica residua scende al 15%, consentendo di sostituire la batteria prima che influisca sull'esperienza di gioco.
Il mouse pesa appena 99 grammi e presenta un design simmetrico con profilo basso e dorso arrotondato, caratteristiche che garantiscono una presa comoda e un controllo preciso per diversi stili di impugnatura.