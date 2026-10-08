Apple Watch SE 3 è in offerta su Amazon: puoi acquistare lo smartwatch al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo dell'Apple Watch SE 3: l'offerta prevede uno sconto attivo del 22% per un costo totale e finale di 219€ (minimo storico). Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui sotto: Apple Watch SE 3 è uno smartwatch pensato per accompagnarti ogni giorno, con funzioni dedicate al monitoraggio della salute, al fitness e alla sicurezza. Il rilevamento della temperatura fornisce informazioni utili all'app Parametri Vitali, mentre il dispositivo consente anche di tenere sotto controllo la qualità del sonno e altri aspetti del benessere.
Ulteriori dettagli sullo smartwatch
Per l'attività fisica, SE 3 può monitorare diversi tipi di allenamento, dalla corsa al rafforzamento muscolare, aiutandoti anche a raggiungere l'obiettivo quotidiano dei 10.000 passi. I parametri in tempo reale permettono di seguire più da vicino i progressi durante l'attività.
La sicurezza è un altro punto centrale: in caso di una brutta caduta o di un grave incidente d'auto, Apple Watch SE 3 può rilevare l'evento, aiutare a chiamare automaticamente i soccorsi e avvisare i contatti d'emergenza.
L'autonomia arriva fino a 18 ore, mentre la ricarica è fino a due volte più veloce rispetto a SE 2: 15 minuti sono sufficienti per ottenere fino a 8 ore aggiuntive di batteria.