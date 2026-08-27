Cassette Beasts 2002 ha un mese di uscita su PS5, Xbox, Nintendo Switch 2 e PC

L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer che mostra sequenze inedite di gameplay e presenta il cast dei doppiatori inglesi che darà voce ai personaggi.

Tra le novità annunciate durante la Gamescom 2026 c'è anche una finestra di lancio più precisa per Cassette Beasts 2002 , il sequel dell'apprezzato GDR monster collector di Bytten Studio. Gli sviluppatori hanno confermato che il gioco arriverà a marzo 2027 su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC tramite Steam e Microsoft Store.

I primi dettagli sul gioco

Cassette Beasts 2002 è un GDR a turni caratterizzato da un'estetica che si rifà ai primi anni Duemila e ambientato a Nodnol, una versione nostalgica e alternativa della Londra dell'epoca. In questo mondo ricco di misteri, dove umani e creature convivono e si scontrano, i giocatori dovranno affrontare e sventare un complotto occulto.

Il sistema di combattimento, profondo e strategico, permette di trasformarsi in oltre 250 bestie registrabili su cassette, ciascuna con abilità e caratteristiche uniche. Sfruttando le loro peculiarità dovremo scegliere con attenzione attacchi offensivi, difensivi e di supporto, sfruttare i vantaggi elementali e adattarsi ai mostri "rogue" che imparano dalle tattiche del giocatore sarà fondamentale per superare le sfide più impegnative.

Una delle meccaniche cardine è la fusione delle forme mostruose, che consente di combinare due creature per ottenere una delle oltre 50.000 varianti animate disponibili. L'avventura è accompagnata da un cast di 12 compagni, ciascuno con storia, motivazioni e quest dedicate, con cui è possibile stringere legami o relazioni che influenzano le fusioni e la crescita del team. Non manca un comparto multiplayer, con la possibilità di scambiare le cassette, affrontare l'avventura in co-op, sfidare altri utenti con il PvP.