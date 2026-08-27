HP presenta a Gamescom 2026 le cuffie gaming HyperX Cloud Alpha Air e il mouse Pulsefire Haste 3 Pro

HyperX ha scelto Gamescom 2026 per mostrare per la prima volta in Europa la nuova generazione di periferiche gaming presentata negli Stati Uniti durante Level Awakening 2026. Al centro della lineup ci sono Cloud Alpha Air e Pulsefire Haste 3 Pro, affiancati da nuovi mouse, microfoni e varianti cromatiche.

Cloud Alpha Air e Pulsefire Haste 3 Pro arrivano a Gamescom

Cloud Alpha Air è il primo headset gaming open-back prodotto da HyperX. La struttura aperta dovrebbe favorire un palcoscenico sonoro più ampio e naturale, mentre la tecnologia Bass Tube è stata progettata per mantenere una risposta sui bassi più consistente rispetto a quella generalmente associata a questo tipo di cuffie.

L'headset Cloud Alpha Air

L'obiettivo è migliorare soprattutto la percezione della posizione dei suoni durante il gioco. Passi, movimenti e altri segnali ambientali dovrebbero risultare più facilmente distinguibili, mentre il software HyperX Ngenuity permette di intervenire sulla configurazione audio. Il prodotto è rivolto sia al gaming competitivo sia alla fruizione di contenuti e alla creazione di streaming.

Pulsefire Haste 3 Pro segue invece una filosofia basata sulla leggerezza. Il mouse wireless utilizza una struttura in carbonio e pesa appena 47 grammi, diventando il modello wireless più leggero prodotto da HyperX. Il nuovo sensore HyperX Performance Sensor raggiunge una sensibilità massima di 42.000 DPI, una velocità di 800 IPS e un'accelerazione fino a 70 G.

L'autonomia dichiarata arriva a 150 ore utilizzando il polling rate di 1.000 Hz, mentre scende fino a 35 ore con polling rate di 8.000 Hz. La combinazione tra peso ridotto, frequenza di aggiornamento elevata e connettività wireless a bassa latenza è pensata soprattutto per chi gioca a titoli competitivi dove movimenti rapidi e precisione hanno un ruolo centrale.

La nuova lineup comprende anche Pulsefire Haste 3 Wireless, con lo stesso sensore HyperX Performance Sensor, e Pulsefire Haste 3 Wired, indicato da HyperX come il suo mouse cablato più leggero. Sul fronte audio arriva invece SoloCast 2 Pro, un microfono con doppie capsule a condensatore, filtro antipop integrato, sistema di smorzamento delle vibrazioni e monitoraggio del microfono.

A completare le novità ci sono nuove colorazioni per Cloud III Wired, Cloud III S e Cloud Flight 2, oltre alla variante Frost di SoloCast 2. Per quanto riguarda i prezzi, abbiamo indicazioni solo in dollari, con i prezzi europei in arrivo al momento dell'uscita: Cloud Alpha Air sarà disponibile a settembre 2026 a 149,99 dollari (circa 128 euro), mentre Pulsefire Haste 3 Pro arriverà a 129,99 dollari (circa 111 euro). Pulsefire Haste 3 Wireless costerà 89,99 dollari (circa 77 euro), Haste 3 Wired 39,99 dollari (circa 34 euro) e SoloCast 2 Pro 89,99 dollari (circa 77 euro). HyperX espone i nuovi prodotti nell'area esterna P8, stand A030, durante Gamescom 2026.