L'immersive sim "kafkiano" Militsioner si mostra in un nuovo trailer, sarà su Game Pass al lancio

È una situazione surreale ma che ha chiaramente dei rimandi filosofici e sociologici alle storture reali della civiltà moderna, calandoci in una condizione alquanto assurda ma con elementi che risultano decisamente realistici, cosa che ha spinto gli sviluppatori a definirlo "kafkiano".

Si tratta di un gioco molto particolare, di cui abbiamo parlato in precedenza nella nostra anteprima, in cui spieghiamo qualcosa di questo strano concept in cui bisogna fuggire da un poliziotto gigante , o qualcosa del genere.

Il team Tallboys ha pubblicato un nuovo trailer di Militsioner , il particolare immersive sim "kafkiano", annunciando peraltro il suo arrivo anche su Xbox Series X|S e la disponibilità al lancio su Game Pass .

Un poliziotto gigante

"Sei una persona qualunque, che non ha mai fatto nulla di degno di nota, figuriamoci... un crimine", si legge nella descrizione ufficiale del gioco, che introduce la particolare situazione di sorvegliato speciale in cui ci troviamo in Militsioner.

"Deve esserci un errore, eppure stamattina sei stato arrestato. Prepara le tue cose e vattene il più in fretta possibile, ma stai attento: ogni tua mossa viene seguita da un poliziotto gigante".

Nel classico stile degli immersive sim, anche in questo caso ci troviamo a dover raggiungere determinati obiettivi seguendo strade diverse, prendendo scelte che cambiano l'approccio al gioco e il nostro rapporto con gli altri personaggi.

Possiamo scegliere se seguire le regole o sovvertirle, ma sempre stando attenti al gigantesco guardiano che sovrasta ogni cosa: la soluzione ai vari enigmi non è univoca ma può comprendere diversi approcci, rendendo unica ogni run con la possibilità di fare scelte differenti.

Il gioco non ha ancora una data di uscita ma è previsto per il 2027 su PC e Xbox Series X|S, anche su Game Pass.