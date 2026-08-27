La leggenda di Snake già in sconto su Instant Gaming con Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 per PC

La celebre saga stealth firmata Konami fa il suo ritorno con una raccolta attesissima. Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 è disponibile su Instant Gaming con uno sconto del 32% applicato al prezzo netto di 33,89 €, che porta la spesa finale a 41,35 € con IVA al 22% inclusa. Rispetto al listino ufficiale di 50,00 €, il costo ribassato sul negozio di key vi permette un risparmio effettivo di 8,65 €. Per riscattare il codice e aggiungere immediatamente il pacchetto alla vostra libreria, potete seguire il link nel box promozionale situato in alto.

Dai campi di battaglia di Guns of the Patriots alla gestione delle truppe

Questa seconda raccolta racchiude capitoli chiave della serie, a partire da Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, che segna il capitolo conclusivo delle avventure di Old Snake tra campi di battaglia dominati dalle compagnie militari private e il sistema di mimetizzazione OctoCamo. Al suo fianco si trova Metal Gear Solid: Peace Walker, incentrato sulle operazioni di Big Boss durante la Guerra Fredda, capace di unire l'infiltrazione tattica al reclutamento delle truppe e alla gestione della Mother Base.

Il pacchetto è arricchito dal titolo bonus Metal Gear: Ghost Babel, oltre a sceneggiature e libri enciclopedici digitali consultabili. La chiave acquistata su Instant Gaming garantisce la licenza per PC direttamente su Steam, assicurando il supporto completo ai comandi moderni e alle funzionalità della libreria Valve.