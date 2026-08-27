Redmi Note 17 Series ufficiale: quattro smartphone con super batteria a partire da 250 euro

Xiaomi ha presentato la nuova serie Redmi Note 17 , generazione che porta per la prima volta nella famiglia un modello Pro Max. La gamma comprende infatti 4 smartphone: Redmi Note 17 Pro Max 5G, Redmi Note 17 Pro 5G, Redmi Note 17 5G e Redmi Note 17, con una dotazione che varia in base alla fascia di appartenenza. Il nuovo modello di punta introduce soprattutto una batteria gigantesca, mentre Xiaomi ha lavorato anche su resistenza, display, fotocamere e supporto software. L'annuncio arriva insieme al superamento dei 500 milioni di dispositivi Redmi Note venduti nel mondo.

Redmi Note 17 Pro Max 5G punta su batteria e resistenza

Redmi Note 17 Pro Max 5G integra una batteria da 9.210 mAh, la più capiente mai proposta da Xiaomi in Europa secondo quanto dichiarato dall'azienda. Supporta HyperCharge a 100 W e ricarica inversa a 27 W. Xiaomi parla di un'autonomia fino a tre giorni e indica circa 20 minuti di ricarica per ottenere una giornata di utilizzo.

Redmi Note 17 Pro Max 5

La tecnologia Redmi Titan Battery System, al silicio-carbonio, è presente sull'intera gamma. Sui nuovi modelli la batteria dovrebbe mantenere almeno l'80% della capacità originale dopo 1.600 cicli, equivalenti a circa sei anni di utilizzo tipico. Per quanto riguarda il resto della gamma, Redmi Note 17 Pro 5G utilizza una batteria da 8.340 mAh con ricarica a 67 W, mentre Redmi Note 17 5G e Redmi Note 17 arrivano a 7.700 mAh e 45 W.

I due modelli Pro puntano anche sulla robustezza. Sono certificati TÜV SÜD 5-star Titan Quality e dispongono di protezione IP66 e IP68. Xiaomi dichiara inoltre test di resistenza all'acqua per 72 ore a due metri e cadute fino a tre metri su granito. Il display è protetto da Corning Gorilla Glass Victus 2.

Redmi Note 17

Sul fronte visivo, Redmi Note 17 Pro Max 5G e Redmi Note 17 Pro 5G utilizzano pannelli da 6,83 pollici con risoluzione 1.5K e luminosità di picco fino a 3.500 nit. Redmi Note 17 5G e Redmi Note 17 salgono invece a 6,99 pollici. Tutta la serie utilizza un design rinnovato con display piatto e modulo fotografico ridisegnato.

Redmi Note 17 5G

La dotazione fotografica dei modelli Pro comprende funzioni dedicate ai ritratti e alla registrazione video, inclusa la modalità dual-video. Il Pro Max supporta anche video 4K a 30 fotogrammi al secondo. Sul fronte dell'elaborazione intervengono strumenti IA per la rimozione dei riflessi, la cancellazione degli elementi e altri interventi di modifica.

Redmi Note 17 Pro

La nuova serie punta quindi soprattutto su autonomia e resistenza, due aspetti che l'azienda cinese sta portando sempre più al centro della fascia media. Xiaomi ha inoltre previsto fino a sei anni di aggiornamenti di sicurezza per l'intera famiglia. I prezzi partono da 250 euro ma possono superare i 600: in particolare, Redmi Note 17 Pro Max 5G parte da 599,90 euro, Redmi Note 17 Pro 5G da 499,90 euro, Redmi Note 17 5G da 349,90 euro e Redmi Note 17 da 249,90 euro. Le configurazioni e i colori disponibili variano in base al modello e al mercato.

Noi intanto stiamo recensendo uno dei modelli in arrivo e il nostro giudizio arriverà la prossima settimana.