Dopo Wolverine, il gioco di Venom potrebbe essere ancora in lavorazione presso Insomniac

Emergono altra voci di corridoio sull'esistenza di Venom, il videogioco incentrato sul personaggio dell'universo di Marvel's Spider-Man che potrebbe essere effettivamente in sviluppo presso Insomniac Games, secondo un noto leaker.

In questo caso, a risollevare la questione è NateTheHate, personaggio molto seguito in ambito videoludico anche se non sempre affidabile: "Venom è ancora decisamente in sviluppo in base al mio ultimo controllo", ha riferito il leaker, "ma non so quando potrebbe essere annunciato".

Evidentemente, i tempi non sono ancora maturi, considerando che lo studio è ora completamente concentrato su Marvel's Wolverine, che è tornato a mostrarsi anche durante il recente State of Play di questa settimana.