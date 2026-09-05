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Dopo Wolverine, il gioco di Venom potrebbe essere ancora in lavorazione presso Insomniac

Secondo un noto leaker, il gioco di Venom potrebbe essere ancora in lavorazione presso Insomniac Games come prossimo progetto dopo Marvel's Wolverine, collegato a Spider-Man.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   05/09/2026
Venom in Marvel's Spider-Man

Emergono altra voci di corridoio sull'esistenza di Venom, il videogioco incentrato sul personaggio dell'universo di Marvel's Spider-Man che potrebbe essere effettivamente in sviluppo presso Insomniac Games, secondo un noto leaker.

In questo caso, a risollevare la questione è NateTheHate, personaggio molto seguito in ambito videoludico anche se non sempre affidabile: "Venom è ancora decisamente in sviluppo in base al mio ultimo controllo", ha riferito il leaker, "ma non so quando potrebbe essere annunciato".

Evidentemente, i tempi non sono ancora maturi, considerando che lo studio è ora completamente concentrato su Marvel's Wolverine, che è tornato a mostrarsi anche durante il recente State of Play di questa settimana.

Un progetto molto verosimile

È da parecchio tempo che si parla di un possibile gioco spin-off di Marvel's Spider-Man incentrato sul personaggio di Venom, e alcuni indizi sul progetto sono emersi anche dal grosso leak che colpì Insomniac tempo fa.

Nella roadmap generale dei lavori previsti all'interno dello studio compariva un misterioso gioco incentrato su uno dei più celebri e apprezzati antagonisti di Spider-Man, ma una conferma ufficiale sull'esistenza del gioco non è mai arrivata.

Marvel's Wolverine nel 2026 e uno spin-off di Venom in sviluppo: un report parla dei piani di Insomniac Games Marvel's Wolverine nel 2026 e uno spin-off di Venom in sviluppo: un report parla dei piani di Insomniac Games

Anche il noto giornalista Jason Schreier di Bloomberg, lo scorso aprile, aveva riferito che il progetto su Venom poteva essere ancora attivo nonostante la morte di Tony Todd, storico doppiatore del personaggio, scomparso nel 2024.

Considerando il grande lavoro già svolto da Insomniac sul mondo di Spider-Man, effettivamente un gioco su Venom potrebbe risultare alquanto funzionale, sfruttando già parte delle meccaniche e delle ambientazioni elaborate per la serie principale, ma attendiamo una qualsiasi conferma al riguardo.

#Sony
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