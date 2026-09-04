Sebbene infatti la maggior parte dei cadaveri mostrati durante la presentazione sia rimasta visibile, i primi piani dei corpi insanguinati sono stati completamente sfocati.

In un'altra scena viene censurata la mano di Jason mentre fuma , ma ci sono anche diverse inquadrature ambientate sulla spiaggia che risultano modificate per l'occasione, e si è intervenuto persino sulla violenza e sul sangue.

Una delle sequenze più colpite è quella ambientata in un nightclub : praticamente gran parte dell'immagine risulta coperta da una grande sfocatura di colore viola, rendendo impossibile distinguere cosa sta accadendo sullo schermo.

Stando a diverse testimonianze, la presentazione di GTA 6 è stata pesantemente censurata in Cina : pare che Rockstar Games abbia oscurato scene di ballo, riferimenti alle droghe, elementi a sfondo sessuale e alcune immagini esplicite inserendo vistose sfocature.

Modifiche effettuate in un secondo momento?

Le modifiche apportate alla presentazione di GTA 6, che ha causato un'impennata di vendite di console nel Regno Unito, pare non fossero presenti nella prima trasmissione del video e siano state aggiunte in seguito da Rockstar Games.

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Si parla addirittura di un intervento effettuato diversi giorni dopo, intorno al 31 agosto, ma non è chiaro il motivo per cui lo studio abbia agito in questa maniera. Un modo per tutelare i minori? Una direttiva che Rockstar ha dovuto recepire?

Quel che è certo è che l'azienda ha fatto in modo che sulla piattaforma Bilibili fosse visibile soltanto la versione censurata della presentazione, richiedendo la rimozione tramite DMCA di eventuali video ricaricati e privi di tagli.