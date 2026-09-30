Defcon è stato rimasterizzato gratuitamente per festeggiarne il ventennale

Il 29 settembre 2006 Introversion Software pubblicò Defcon , il suo terzo gioco, nato inizialmente come un progetto realizzato durante un game jam di 24 ore , ispirato al film Wargames. A vent'anni di distanza, lo studio ha deciso di celebrarlo con la pubblicazione della Defcon: 20th Anniversary Edition, disponibile su tutte le piattaforme supportate e gratuito per chi possiede l'originale .

Tante novità

L'aggiornamento nasce anche dal lavoro della community e punta soprattutto a mantenere il gioco al passo con l'hardware e i sistemi operativi moderni. Introversion ha ringraziato in particolare Keiron McPhee, noto nella community come KezzaMcFezza, per il contributo alla realizzazione dell'aggiornamento, oltre a Jasmin Brumme per il lavoro sul sistema audio e ai giocatori che hanno partecipato alla fase di beta testing.

La grafica è stata rivista per avere più dettagli

Un altro esempio di aumento del dettaglio della mappa del mondo

Il gameplay non è stato modificato. L'obiettivo dello studio è stato invece quello di sostituire i sistemi grafici e audio ormai datati e migliorare la compatibilità con le configurazioni hardware contemporanee. Tra gli interventi principali troviamo il supporto per schermi ad alta risoluzione, monitor ultrawide, configurazioni multi-monitor, HDR e ridimensionamento dell'interfaccia.

La mappa è stata rinnovata con coste più dettagliate ad alta risoluzione, basate su un sistema grafico completamente rinnovato. Il comparto audio è stato riscritto, risolvendo diversi problemi di qualità e stuttering, soprattutto su macOS, mentre ora è possibile regolare separatamente il volume della musica, dell'ambiente e degli effetti sonori.

Sul piano tecnico, la nuova versione utilizza DirectX 11 su PC, ANGLE e OpenGL ES 3.0 su macOS e OpenGL Core su Linux, oltre a essere stata aggiornata a C++23, SDL3 e all'ultima versione delle API di Steam. Sono stati inoltre migliorati le prestazioni, il supporto al ridimensionamento delle finestre, MSAA e SSAA e l'efficienza del codice grafico, con l'obiettivo di mantenere il gioco utilizzabile anche su hardware meno recente.

L'edizione Anniversary introduce anche il supporto a 64 bit su Windows e Linux, particolarmente utile per le mod più esigenti, un sistema completo per verificare e registrare automaticamente eventuali problemi di sincronizzazione nelle partite multiplayer e un sistema di segnalazione automatica dei crash. Anche il NAT traversal è stato migliorato, mentre collegarsi a una partita già in corso dovrebbe risultare più rapido.

La 20th Anniversary Edition richiede il supporto a OpenGL 3.3 o superiore, Direct3D 11, Metal oppure Vulkan. I sistemi più vecchi che non supportano queste tecnologie possono continuare a utilizzare la Legacy Version, che Introversion promette di mantenere disponibile indefinitamente. La vecchia versione è inoltre compatibile a livello di sincronizzazione con quella nuova, permettendo ai giocatori delle due edizioni di continuare a interagire nelle partite multiplayer.

Se vi interessa, attualmente Defcon è in forte sconto su Steam, dove potete acquistarlo per 3,53 euro (-70%).