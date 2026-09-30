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Defcon è stato rimasterizzato gratuitamente per festeggiarne il ventennale

Introversion Software celebra il ventesimo anniversario di Defcon con una nuova versione aggiornata dello strategico di guerra nucleare.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   30/09/2026
La copertina di Defcon con un'esplosione atomica
Defcon
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Il 29 settembre 2006 Introversion Software pubblicò Defcon, il suo terzo gioco, nato inizialmente come un progetto realizzato durante un game jam di 24 ore, ispirato al film Wargames. A vent'anni di distanza, lo studio ha deciso di celebrarlo con la pubblicazione della Defcon: 20th Anniversary Edition, disponibile su tutte le piattaforme supportate e gratuito per chi possiede l'originale.

Tante novità

L'aggiornamento nasce anche dal lavoro della community e punta soprattutto a mantenere il gioco al passo con l'hardware e i sistemi operativi moderni. Introversion ha ringraziato in particolare Keiron McPhee, noto nella community come KezzaMcFezza, per il contributo alla realizzazione dell'aggiornamento, oltre a Jasmin Brumme per il lavoro sul sistema audio e ai giocatori che hanno partecipato alla fase di beta testing.

La grafica è stata rivista per avere più dettagli
La grafica è stata rivista per avere più dettagli
Un altro esempio di aumento del dettaglio della mappa del mondo
Un altro esempio di aumento del dettaglio della mappa del mondo

Il gameplay non è stato modificato. L'obiettivo dello studio è stato invece quello di sostituire i sistemi grafici e audio ormai datati e migliorare la compatibilità con le configurazioni hardware contemporanee. Tra gli interventi principali troviamo il supporto per schermi ad alta risoluzione, monitor ultrawide, configurazioni multi-monitor, HDR e ridimensionamento dell'interfaccia.

Il miglio indie Il miglio indie

La mappa è stata rinnovata con coste più dettagliate ad alta risoluzione, basate su un sistema grafico completamente rinnovato. Il comparto audio è stato riscritto, risolvendo diversi problemi di qualità e stuttering, soprattutto su macOS, mentre ora è possibile regolare separatamente il volume della musica, dell'ambiente e degli effetti sonori.

Sul piano tecnico, la nuova versione utilizza DirectX 11 su PC, ANGLE e OpenGL ES 3.0 su macOS e OpenGL Core su Linux, oltre a essere stata aggiornata a C++23, SDL3 e all'ultima versione delle API di Steam. Sono stati inoltre migliorati le prestazioni, il supporto al ridimensionamento delle finestre, MSAA e SSAA e l'efficienza del codice grafico, con l'obiettivo di mantenere il gioco utilizzabile anche su hardware meno recente.

L'edizione Anniversary introduce anche il supporto a 64 bit su Windows e Linux, particolarmente utile per le mod più esigenti, un sistema completo per verificare e registrare automaticamente eventuali problemi di sincronizzazione nelle partite multiplayer e un sistema di segnalazione automatica dei crash. Anche il NAT traversal è stato migliorato, mentre collegarsi a una partita già in corso dovrebbe risultare più rapido.

La 20th Anniversary Edition richiede il supporto a OpenGL 3.3 o superiore, Direct3D 11, Metal oppure Vulkan. I sistemi più vecchi che non supportano queste tecnologie possono continuare a utilizzare la Legacy Version, che Introversion promette di mantenere disponibile indefinitamente. La vecchia versione è inoltre compatibile a livello di sincronizzazione con quella nuova, permettendo ai giocatori delle due edizioni di continuare a interagire nelle partite multiplayer.

Se vi interessa, attualmente Defcon è in forte sconto su Steam, dove potete acquistarlo per 3,53 euro (-70%).

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