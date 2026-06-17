0

Il nuovo capitolo Life is Strange: Reunion costa 10 € in meno su Amazon

Tra le offerte di Amazon troviamo Life is Strange: Reunion per PS5 al prezzo più basso di sempre. Si tratta del nuovo capitolo della serie con Max e Chloe.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   17/06/2026
Life is Strange: Reunion per PS5
Life is Strange: Reunion
Life is Strange: Reunion
Articoli News Video Immagini

Su Amazon è disponibile Life is Strange: Reunion per PS5 a 39,99 € rispetto al prezzo consigliato di 49,99 €, permettendoti di risparmiare il 20%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Una storia emozionante

Anche in questo caso il gioco è sviluppato da Deck Nine Games e si tratta del nuovo capitolo della serie. La storia segue gli eventi di Double Exposure, ma stavolta assisterai al ritorno di un personaggio particolarmente amato direttamente dal primissimo capitolo: Chloe Price.

Max e Chloe
Max e Chloe

Anche stavolta dovrai usare il potere di Max Caulfield per riavvolgere il tempo ed evitare una catastrofe, dopo che un incendio devastante ha colpito l'università. Per saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli in merito. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il nuovo capitolo Life is Strange: Reunion costa 10 € in meno su Amazon