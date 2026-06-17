Il nuovo capitolo Life is Strange: Reunion costa 10 € in meno su Amazon

Su Amazon è disponibile Life is Strange: Reunion per PS5 a 39,99 € rispetto al prezzo consigliato di 49,99 €, permettendoti di risparmiare il 20%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Una storia emozionante
Anche in questo caso il gioco è sviluppato da Deck Nine Games e si tratta del nuovo capitolo della serie. La storia segue gli eventi di Double Exposure, ma stavolta assisterai al ritorno di un personaggio particolarmente amato direttamente dal primissimo capitolo: Chloe Price.
Anche stavolta dovrai usare il potere di Max Caulfield per riavvolgere il tempo ed evitare una catastrofe, dopo che un incendio devastante ha colpito l'università. Per saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli in merito. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.