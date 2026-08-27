Svelati i requisiti PC di Fable minimi e raccomandati

Tramite una FAQ pubblicata nella sezione notizie di Steam, Playground Games ha aggiornato i requisiti PC di Fable, includendo finalmente sia i minimi, già comunicati in precedenza, che quelli raccomandati.
Sulla carta le specifiche sembrerebbero abbastanza abbordabili: per i requisiti consigliati gli sviluppatori indicano una GPU come RTX 5060 / 3060 Ti o RX 9060 XT / 6700 XT, affiancata da un processore i5 11600KF o Ryzen 5 5600. Tuttavia, in assenza di un target chiaro per risoluzione, framerate e preset grafici, è difficile delineare un quadro preciso.
Le specifiche aggiornate di Fable
Requisiti minimi
- CPU: Intel i7‑6850K / AMD Ryzen 5 2600
- GPU: Nvidia GeForce RTX 5050 / 2060 · AMD Radeon RX 6600 · Intel A580
- RAM: 12 GB
- RAM video: 6 GB
- Archiviazione: SSD obbligatorio
- Windows: Windows 10 22H2
Requisiti raccomandati
- CPU: Intel i5‑11600KF / AMD Ryzen 5 5600
- GPU: Nvidia GeForce RTX 5060 / 3060 Ti · AMD Radeon RX 9060 XT / RX 6700 XT
- RAM: 16 GB
- RAM video: 8 GB
- Archiviazione: SSD obbligatorio
- Windows: Windows 10 22H2 (XMP & Rebar consigliati)
Considerando che mancano ancora diversi mesi al lancio, è plausibile che Playground Games pubblichi requisiti più dettagliati, suddivisi per fasce hardware e con target prestazionali definiti. A questo proposito, vi ricordiamo che Fable sarà disponibile dal 27 febbraio, anche su PS5 e Xbox Series X|S, e sarà incluso al lancio nel catalogo di PC e Xbox Game Pass.