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Svelati i requisiti PC di Fable minimi e raccomandati

Playground Games ha aggiornato su Steam i requisiti PC di Fable, includendo ora anche quelli raccomandati. Le specifiche risultano accessibili, per quanto non sono stati precisati i target grafici e prestazionali.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   27/08/2026
Artwork di Fable
Fable
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Tramite una FAQ pubblicata nella sezione notizie di Steam, Playground Games ha aggiornato i requisiti PC di Fable, includendo finalmente sia i minimi, già comunicati in precedenza, che quelli raccomandati.

Sulla carta le specifiche sembrerebbero abbastanza abbordabili: per i requisiti consigliati gli sviluppatori indicano una GPU come RTX 5060 / 3060 Ti o RX 9060 XT / 6700 XT, affiancata da un processore i5 11600KF o Ryzen 5 5600. Tuttavia, in assenza di un target chiaro per risoluzione, framerate e preset grafici, è difficile delineare un quadro preciso.

Le specifiche aggiornate di Fable

Requisiti minimi

  • CPU: Intel i7‑6850K / AMD Ryzen 5 2600
  • GPU: Nvidia GeForce RTX 5050 / 2060 · AMD Radeon RX 6600 · Intel A580
  • RAM: 12 GB
  • RAM video: 6 GB
  • Archiviazione: SSD obbligatorio
  • Windows: Windows 10 22H2

Requisiti raccomandati

  • CPU: Intel i5‑11600KF / AMD Ryzen 5 5600
  • GPU: Nvidia GeForce RTX 5060 / 3060 Ti · AMD Radeon RX 9060 XT / RX 6700 XT
  • RAM: 16 GB
  • RAM video: 8 GB
  • Archiviazione: SSD obbligatorio
  • Windows: Windows 10 22H2 (XMP & Rebar consigliati)
Fable si mostra in un nuovo video gameplay inedito da 15 minuti con vari combattimenti Fable si mostra in un nuovo video gameplay inedito da 15 minuti con vari combattimenti

Considerando che mancano ancora diversi mesi al lancio, è plausibile che Playground Games pubblichi requisiti più dettagliati, suddivisi per fasce hardware e con target prestazionali definiti. A questo proposito, vi ricordiamo che Fable sarà disponibile dal 27 febbraio, anche su PS5 e Xbox Series X|S, e sarà incluso al lancio nel catalogo di PC e Xbox Game Pass.

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