Svelati i requisiti PC di Fable minimi e raccomandati

Le specifiche aggiornate di Fable

Requisiti minimi

CPU: Intel i7‑6850K / AMD Ryzen 5 2600

Intel i7‑6850K / AMD Ryzen 5 2600 GPU: Nvidia GeForce RTX 5050 / 2060 · AMD Radeon RX 6600 · Intel A580

Nvidia GeForce RTX 5050 / 2060 · AMD Radeon RX 6600 · Intel A580 RAM: 12 GB

12 GB RAM video: 6 GB

6 GB Archiviazione: SSD obbligatorio

SSD obbligatorio Windows: Windows 10 22H2

Requisiti raccomandati

CPU: Intel i5‑11600KF / AMD Ryzen 5 5600

Intel i5‑11600KF / AMD Ryzen 5 5600 GPU: Nvidia GeForce RTX 5060 / 3060 Ti · AMD Radeon RX 9060 XT / RX 6700 XT

Nvidia GeForce RTX 5060 / 3060 Ti · AMD Radeon RX 9060 XT / RX 6700 XT RAM: 16 GB

16 GB RAM video: 8 GB

8 GB Archiviazione: SSD obbligatorio

SSD obbligatorio Windows: Windows 10 22H2 (XMP & Rebar consigliati)

Considerando che mancano ancora diversi mesi al lancio, è plausibile che Playground Games pubblichi requisiti più dettagliati, suddivisi per fasce hardware e con target prestazionali definiti. A questo proposito, vi ricordiamo che Fable sarà disponibile dal 27 febbraio, anche su PS5 e Xbox Series X|S, e sarà incluso al lancio nel catalogo di PC e Xbox Game Pass.