Fable si mostra in un nuovo video gameplay inedito da 15 minuti con vari combattimenti

Dalla Gamescom 2026 emerge un altro video gameplay inedito per Fable, che mostra altri 15 minuti di gioco illustrando una fase particolarmente ricca di scontri, dando modo di guardare più da vicino le caratteristiche del sistema di combattimento.
Abbiamo visto ieri il video gameplay ufficiale pubblicato da Xbox in occasione della Gamescom, incentrato su quest e combattimenti, e quest'altro filmato sembra mettere in scena una sorta di continuazione di quello, illustrando una demo giocabile messa a disposizione durante la fiera tedesca.
Tutto questo consente di approfondire meglio la conoscenza del combat system di Fable, un aspetto che gli sviluppatori hanno modificato in maniera piuttosto profonda negli ultimi mesi, rendendolo più dinamico e reattivo rispetto a quanto visto in precedenza.
Scheletri, nebbia e un boss
Il video mostra una quest in compagnia di Humphrey, il famoso Eroe della gilda di Bowerstone che, evidentemente, a un certo punto decide di accompagnare il protagonista nella sua missione, in questo caso all'interno di una lugubre landa inondata dalla nebbia e piena di scheletri e non-morti vari.
Intanto, il fatto che il protagonista sia completamente diverso dalla ragazza vista nel trailer precedente sembra confermare ulteriormente il fatto che in Fable sarà presente un editor in grado di far creare il proprio personaggio in maniera alquanto libera.
Il video consente inoltre di vedere le evoluzioni applicate al sistema di combattimento, sebbene ci sia comunque da considerare che, come riferito dal canale GameRiot da cui è tratto il video, la versione del gioco mostrata sia sempre preliminare.
Veniamo inoltre a sapere che questo video è tratto da una build per PC con impostazioni medie, dunque con dettagli che risultano inferiori a quelli visibili nell'altro video ufficiale di Xbox, sempre tratto da PC ma con impostazioni più alte.
Interessante anche il fatto che venga mostrato quello che pare essere lo scontro con un boss: la creatura con la lanterna come testa, che compare in un momento alquanto concitato in cui altri nemici attaccano insieme sia il protagonista di Humphrey.