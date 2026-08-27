Fable si mostra in un nuovo video gameplay inedito da 15 minuti con vari combattimenti

Dalla Gamescom 2026 emerge un altro video gameplay inedito per Fable, che mostra altri 15 minuti di gioco illustrando una fase particolarmente ricca di scontri, dando modo di guardare più da vicino le caratteristiche del sistema di combattimento.

Abbiamo visto ieri il video gameplay ufficiale pubblicato da Xbox in occasione della Gamescom, incentrato su quest e combattimenti, e quest'altro filmato sembra mettere in scena una sorta di continuazione di quello, illustrando una demo giocabile messa a disposizione durante la fiera tedesca.

Tutto questo consente di approfondire meglio la conoscenza del combat system di Fable, un aspetto che gli sviluppatori hanno modificato in maniera piuttosto profonda negli ultimi mesi, rendendolo più dinamico e reattivo rispetto a quanto visto in precedenza.