Fallout 76 si aggiorna con The Slasher e arriva su PS5 e Xbox Series X|S in versione nativa

Il caos si sparge nell'Appalachia con l'arrivo del nuovo aggiornamento di Fallout 76, ovvero The Slasher, che porta con sé anche il lancio delle nuove versioni PS5 e Xbox Series X|S native per il MMORPG di Bethesda.
Come lascia intuire il titolo, questo aggiornamento è particolarmente a tema con la stagione di Halloween, presentando un'aggiunta con un certo tono horror classico. Pare che un culto composto da fanatici si stia spargendo per l'Appalachia, potenzialmente collegata a caos e omicidi efferati che emergono in giro per le ambientazioni.
Tutto questo potrebbe essere collegato al ritorno dell'inquietante Slasher, e dovremo dunque indagare su questi misteriosi casi per cercare di capire cosa sia accaduto.
Tante novità con questo update
La storia dello Slasher andrà avanti nel corso delle prossime settimane, con questo update che rappresenta solo l'inizio di questa nuova avventura all'interno di Fallout 76: ci saranno aggiornamenti da parte di Debunker Radio sugli eventi, e questi comporteranno nuove quest da portare avanti.
Per avviare i contenuti di The Slasher è necessario sintonizzarsi sul canale Breaking News attraverso il proprio Pip-Boy personale e dare il via così alla storia.
Al di là dei nuovi contenuti, l'update di oggi porta anche novità molto importanti con il lancio delle versioni native per PS5 e Xbox Series X|S, che comportano delle evoluzioni tecniche in termini di grafica e prestazioni.
Tra le altre novità si segnala l'introduzione della possibilità di aggiungere una quarta mod leggendaria per armi e armature, l'introduzione delle Legacy Season che consentono di giocare le stagioni già passate del gioco e l'avvio della Stagione 26: "Beware The Blood Moon".
Dopo il grosso aggiornamento "Infestazioni" arriva dunque una nuova aggiunta per Fallout 76, gioco che evidentemente attira giocatori anche dopo anni e continua ad essere pienamente supportato.