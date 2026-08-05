0

Minecraft per Nintendo Switch 2 ha una data di uscita ufficiale: ecco le migliorie

Mojang ha annunciato la data di uscita ufficiale di Minecraft per Nintendo Switch 2 e ha spiegato cosa possiamo aspettarci da questa versione.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   05/08/2026
Super Mario Mash-Up in Minecraft
Minecraft
Minecraft
Articoli News Video Immagini

Un leak lo aveva già anticipato, ma ora abbiamo la conferma ufficiale: Minecraft è in arrivo su Nintendo Switch 2 tra non molto tempo, con una versione nativa che porterà con sé alcuni miglioramenti.

Vediamo tutti i dettagli ufficiali, a partire dalla data di uscita.

Le informazioni su Minecraft per Nintendo Switch 2

La versione Nintendo Switch 2 di Minecraft arriverà il 27 ottobre. Secondo il sito ufficiale, esisterà un "percorso di aggiornamento digitale" del gioco, ma non viene precisato se sarà gratuito o a pagamento.

Viene poi spiegato che su Nintendo Switch 2 sarà disponibile la modalità grafica Vibrant Visuals, ma non in tutte le modalità (a schermo condiviso e all'interno di certi mondi e contenuti del Marketplace non sarà applicabile). Vibrant Visuals applicherà effetti di luce e ombre migliori "e molto altro ancora".

Hytale vuole distinguersi da Minecraft: gli sviluppatori spiegano le novità del gioco Hytale vuole distinguersi da Minecraft: gli sviluppatori spiegano le novità del gioco

Inoltre, il pacchetto Super Mario Mash-Up otterrà un aggiornamento per sfruttare la grafica Vibrant Visuals. Ricordiamo che questo contenuto è un'esclusiva di Nintendo e introduce un mondo personalizzato a tema Mario, con musiche e skin uniche.

Questo è quanto annunciato al momento, ma nuove informazioni arriveranno prima dell'uscita di Minecraft su Nintendo Switch 2. Ricordiamo poi che Minecraft ha cambiato i suoi requisiti hardware: ora richiede più RAM e una CPU molto più recente.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Minecraft per Nintendo Switch 2 ha una data di uscita ufficiale: ecco le migliorie