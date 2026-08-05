Minecraft per Nintendo Switch 2 ha una data di uscita ufficiale: ecco le migliorie

Un leak lo aveva già anticipato, ma ora abbiamo la conferma ufficiale: Minecraft è in arrivo su Nintendo Switch 2 tra non molto tempo, con una versione nativa che porterà con sé alcuni miglioramenti.

Le informazioni su Minecraft per Nintendo Switch 2

La versione Nintendo Switch 2 di Minecraft arriverà il 27 ottobre. Secondo il sito ufficiale, esisterà un "percorso di aggiornamento digitale" del gioco, ma non viene precisato se sarà gratuito o a pagamento.

Viene poi spiegato che su Nintendo Switch 2 sarà disponibile la modalità grafica Vibrant Visuals, ma non in tutte le modalità (a schermo condiviso e all'interno di certi mondi e contenuti del Marketplace non sarà applicabile). Vibrant Visuals applicherà effetti di luce e ombre migliori "e molto altro ancora".

Inoltre, il pacchetto Super Mario Mash-Up otterrà un aggiornamento per sfruttare la grafica Vibrant Visuals. Ricordiamo che questo contenuto è un'esclusiva di Nintendo e introduce un mondo personalizzato a tema Mario, con musiche e skin uniche.

Questo è quanto annunciato al momento, ma nuove informazioni arriveranno prima dell'uscita di Minecraft su Nintendo Switch 2. Ricordiamo poi che Minecraft ha cambiato i suoi requisiti hardware: ora richiede più RAM e una CPU molto più recente.