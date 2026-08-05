Minecraft in versione Nintendo Switch 2 potrebbe arrivare presto, in base a un indizio

La pubblicazione di versioni specifiche per Nintendo Switch 2 dei vari giochi già disponibili su Switch 1 avviene secondo varie tempistiche e a iniziativa dei singoli publisher, ma è probabile che la nuova edizione di Minecraft aggiornata per Switch 2 sia in arrivo e, secondo una certa interpretazione di un piccolo indizio, potrebbe essere vicina.

A dire il vero tutta la questione è estremamente vaga, ma secondo molti utenti potrebbe rivelare che qualcosa si sta muovendo in questo senso, con la possibilità che Minecraft possa avere presto una versione specifica per Nintendo Switch 2, e riguarda la denominazione emersa di recente sulla versione Switch 1.

In pratica, il gioco ha assunto solo di recente la definizione "Minecraft per Nintendo Switch", visibile quando si evidenzia l'icona del gioco sulla dashboard e in altre situazioni.