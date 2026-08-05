Minecraft in versione Nintendo Switch 2 potrebbe arrivare presto, in base a un indizio

La pubblicazione di versioni specifiche per Nintendo Switch 2 dei vari giochi già disponibili su Switch 1 avviene secondo varie tempistiche e a iniziativa dei singoli publisher, ma è probabile che la nuova edizione di Minecraft aggiornata per Switch 2 sia in arrivo e, secondo una certa interpretazione di un piccolo indizio, potrebbe essere vicina.
A dire il vero tutta la questione è estremamente vaga, ma secondo molti utenti potrebbe rivelare che qualcosa si sta muovendo in questo senso, con la possibilità che Minecraft possa avere presto una versione specifica per Nintendo Switch 2, e riguarda la denominazione emersa di recente sulla versione Switch 1.
In pratica, il gioco ha assunto solo di recente la definizione "Minecraft per Nintendo Switch", visibile quando si evidenzia l'icona del gioco sulla dashboard e in altre situazioni.
Una versione specifica e aggiornata
La cosa di per sé potrebbe voler dire poco, ma essendo emersa proprio in questi giorni potrebbe indicare una definizione specifica di questa versione, conseguente a una scissione degli SKU per l'arrivo di una nuova versione.
Minecraft shows up as "Minecraft For Nintendo Switch", suggesting the switch 2 edition is dropping very soon
by u/TabouletVR in NintendoSwitch2
Considerando la versione Nintendo Switch 2 di Minecraft è già stata annunciata lo scorso giugno, a questo punto ogni momento potrebbe essere buono per l'annuncio di una data di uscita di questa nuova edizione e l'indizio della denominazione calzerebbe con questa eventualità, dunque la teoria risulta interessante.
Con l'arrivo su Nintendo Switch 2, la caratteristica più attesa è probabilmente l'arrivo dell'aggiornamento Vibrant Visuals che migliora la grafica generale del gioco con l'aggiunta di numerosi elementi ed effetti, dunque attendiamo ulteriori informazioni al riguardo.