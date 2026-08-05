Qualità audio al top e design minimal: risparmia sulle cuffie Sony WH-1000XM6 con questo coupon

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di risparmiare sull'acquisto delle cuffie Sony WH-1000XM6: applicando il coupon ITAFF30 si ottiene uno sconto di 30€ per un costo finale di 311,22€. Puoi acquistarle direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra l'8 e il 14 agosto.
Queste cuffie combinano una cancellazione del rumore avanzata, qualità sonora professionale e comfort prolungato. Il sistema di Noise Cancelling utilizza processori evoluti e microfoni adattivi per ottimizzare la riduzione dei rumori esterni in tempo reale.
Il cuore della tecnologia è il processore HD Noise Cancelling QN3, sette volte più veloce rispetto al precedente QN1, capace di gestire contemporaneamente 12 microfoni.
Ulteriori dettagli sulle cuffie
Le cuffie sono state sviluppate insieme a Mastering Audio Engineers per garantire una riproduzione fedele all'intenzione originale degli artisti. Grazie al supporto Audio ad Alta Risoluzione e al codec LDAC, offrono un suono dettagliato anche in modalità wireless. La tecnologia DSEE Extreme con Edge-AI permette inoltre di recuperare parte delle informazioni perse nella compressione dei file musicali.
Per le chiamate è presente un sistema con sei microfoni beamforming basati sull'intelligenza artificiale, progettato per isolare la voce dai rumori circostanti. Il design include un archetto più ampio con rivestimento in pelle sintetica, struttura pieghevole e controlli intuitivi. La batteria garantisce fino a 30 ore di autonomia.