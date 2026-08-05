Qualità audio al top e design minimal: risparmia sulle cuffie Sony WH-1000XM6 con questo coupon

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di risparmiare sull'acquisto delle cuffie Sony WH-1000XM6: applicando il coupon ITAFF30 si ottiene uno sconto di 30€ per un costo finale di 311,22€. Puoi acquistarle direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra l'8 e il 14 agosto.

Queste cuffie combinano una cancellazione del rumore avanzata, qualità sonora professionale e comfort prolungato. Il sistema di Noise Cancelling utilizza processori evoluti e microfoni adattivi per ottimizzare la riduzione dei rumori esterni in tempo reale.

Il cuore della tecnologia è il processore HD Noise Cancelling QN3, sette volte più veloce rispetto al precedente QN1, capace di gestire contemporaneamente 12 microfoni.