La tastiera Logitech G G515 Lightspeed TKL è in sconto su Amazon: design compatto e switch meccanici

Se sei alla ricerca di una tastiera wireless, la Logitech G G515 Lightspeed TKL è attualmente su Amazon a 89,99 € rispetto al prezzo consigliato di 129,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 31%. Per correttezza specifichiamo che non si tratta del prezzo minimo storico. Se sei interessato ugualmente, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Buone prestazioni e gameplay fluidi

La tastiera, nella colorazione nera, ha un design senza tastierino numerico e offre tripla connettività: wireless, Bluetooth o via cavo. Gli switch GL Brown Tactile a profilo ribassato sono lubrificati in fabbrica e offrono una sensazione morbida e piacevole, per un'attivazione ancora più precisa e rapida. Inoltre, i copritasti in PBT offrono resistenza e sono performanti.

Logitech G G515 Lightspeed TKL

La tastiera ha un'autonomia di 36 ore di gioco in modalità wireless, quindi potrai giocare senza interruzioni. Con Keycontrol è possibile programmare fino a 15 funzioni per tasto, in modo da personalizzare la tua esperienza in base alle tue esigenze. Infine, il design è ultra-sottile, con soli 22 mm di altezza. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.